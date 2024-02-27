AHMET ÇAKAR

Vinicius en az yarım metre ofsayt

Dün gece bir kez daha görüldü ki Türk futbolu çürümüştür. Diğer bir deyimle G.Saray ve F.Bahçe hariç tüm takımlar ligimizde meze yapılmış ve figüran haline gelmişlerdir.

Maç öncesi herkes son gelişen olaylar neticesinde Antalyaspor'un katledileceğini söylüyordu ve haklı çıktılar. G.Saray futbol oynamadı. İlk yarıda iki oyuncu topa uzanıyor, ayaklar çarpışıyor, hakem manasız bir şekilde VAR davetine icabet edip bir penaltı yaratıyor. Tam bir skandal! Ardından Antalyaspor, önce Kerem Demirbay, sonra da Muslera'nın hatasından kaynaklanan bir gol buluyor ve beraberliği yakalıyor. İşte ne oluyorsa ilk yarının geri kalanında oluyor.

Birinci devrenin son dakikalarında G.Saray bir gol atıyor. Yardımcı hakem ofsayt veriyor. Dakikalar geçiyor, VAR diyor ki 'Ofsayt yok, gol geçerli'. Kesinlikle bu işte bir manipülasyon var. Ya VAR operatörü, Torreira pası vermeden önce düğmeye basıyor ya da simülasyona her şey yanlış yükleniyor. Sözüm ona 'Sol bek ofsaytı bozuyor' diyorlar. Saha çizgilerine göz kararıyla bile paralelleri çektiğimizde, Vinicius en az yarım metre ofsayt. İnanılır gibi değil. Sonuç olarak baktığımızda Türk futbolunda ciddi bir trajikomik tiyatro oynanıyor. Buna çadır tiyatrosu da diyebiliriz başka bir şey de. Ama mutlak bir tiyatro oynanıyor.

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