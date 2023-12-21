AHMET ÇAKAR

Robot hakemlik cahilliktir!

F.Bahçe düelloyu kazanan taraftı. Ama Fred'i sudan sebeple kaybetti. Çok iyi oynamadı, kötü goller yedi ama Batshuayi'nin hat-trick yaptığı karşılaşmada Türkiye'nin belki de Anadolu'da en zor deplasmanı olan Kayseri'de kazanmayı bildi. 3 puan büyük başarı ama Fred'in kaybı Galatasaray maçı için çok çok önemli bir zayiat. Türk hakemleri asla akıllı değiller. 88 dakika iyi-kötü maçı götüren Zorbay Küçük, sihirli bir değnek değmişçesine son 2 dakikada her şeyi berbat etti. F.Bahçe ceza alanı dışında önce bir faul uydurdu, itirazlar oldu. Sarı kartları verdi , bundan sonra devreye hakem sanatı girmeliydi. Kötü niyetli değilsen itirazı devam ettirdiği mazeretine sığınarak bir adamı atamazsın. Çünkü adam seninle konuşuyordu. Zaten sarı kartı da vermiştin. Suratına baktın ve oyundan attın. Robot hakemlik cahilliktir. Tabii eğer kötü niyet yoksa.



PENALTIYI VERMEDİLER

Galatasaray farklı da kazanabilirdi, puan da kaybedebilirdi. İcardi denen efsane, haftalardır var mı, yok mu belli değil. Ama oyundan alınamıyor. Karagümrük'ün kalecisi tuttuğu topu elinden kaçırmasa gol de gelmeyecek. İkinci yarı Karagümrük oyunu iyi forse etti. Pozisyonlar da buldu. Ama en önemli pozisyon Serdar Dursun'un ofsayt diye sayılmayan golü. Karar doğru ama Serdar topa dokunmasa galiba gol oluyordu. Tugay Kaan Numanoğlu ve VAR hakemi... Katliam devam ediyor. İkinci yarıda Barış Alper ceza alanı içinde rakibinin baldırına arkadan vuruyor, penaltı ama hakemlerden tık yok. Torreira'nın ayağına basılma pozisyonu tartışılır. Bence penaltı değil. Karagümrük oyuncusu topa bakıyor, yükselirken de Torreira'nın ayağına basıyor. Diğer kritik pozisyon ise Barış Alper'e kırmızı kart verielbilirdi. Rakibini çekiyor, hakem faulü veriyor. Karşılığı sarı kart. 4-5 metre sonra da hakemin kararını protesto etmek için çok sert topa vuruyor. Arka arkaya iki sarı karttan kırmızı çıkabilirdi.

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