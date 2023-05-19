AHMET ÇAKAR

Keşke Arda hep oynasaydı!

F.Bahçe, bu sezon ilk defa bir derbi kazandı. İyi oynadılar, güzel goller attılar, pek tabii ki Trabzonspor'un da şaşırtıcı bir performansı vardı. Nerede geçen seneki Trabzonspor, nerede bu sezonki Trabzonspor. İlk yarıya bakıyoruz; Trabzonspor rakip kaleye gidemiyor. F.Bahçe ise oyunu sürekli kontrol edebiliyordu. Maçın hemen başında, sahanın en iyilerinden biri olan Batshuayi, başarılı bir golcü vuruşu ile perdeyi açtı. Bundan sonra Valencia ve Rossi, Batshuayi'ye ayak uydursalardı skor farklı olurdu. İkinci yarı F.Bahçe yine sahaya istediği birçok şeyi yansıtabildi. Zajc orta sahadan aldı, müthiş dribbling ile getirdi sola bıraktı, Peres de ölümcül vuruşunu yaptı. Belki sol üst köşeye vurmak istemedi ama top hiçbir kaleci tarafından kurtarılamayacak bir noktaya gitti. Bundan sonra F.Bahçe için her şey daha kolay oldu. Valencia'nın golü zaten maçı bitirdi. İkinci yarı bir enstantane var… Trabzonspor, o kadar kötü ki bir dakika içinde F.Bahçe kullandığı üç kornerden üç pozisyon buldu, bu üç gol pozisyonunu da Uğurcan çıkardı. Bazı oyuncular var, keşke sezon başından beri sürekli oynayabilselerdi. Bunların başında pek tabii ki Arda Güler ile Zajc geliyor. İkisi de hem kaliteli oyuncular hem de skoru değiştirebilecek ya da değiştirtebilecek meziyetlere sahipler. Artık şampiyonluk, F.Bahçe için mucizelere kaldı. Kolay değil G.Saray'ın art arda puanlar kaybetmesi. Ama dünkü galibiyetle de 'ikincilik riske girer mi' diyenlere rahatlatıcı bir cevap verdiler. Abdulkadir Bitigen, çok başarılı bir maç yönetti. Mamafih mücadele hakem için çok zor değildi ama Trabzonspor lehine verilen penaltı dahil tüm kararları doğruydu.

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