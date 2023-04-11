AHMET ÇAKAR

dün gece bir kez daha hoca olmadığını gösterdi. Çıkarttığı ilk 11'e bakın.Ceza alanına giremiyorlar, Valencia ve Serdar Dursun gibi golcülerini topla buluşturamıyorlar, tam anlamıyla ne yaptıkları belli değil.Altay sağına gelen topu soluna sektiriyor, anlaşılır gibi değil. Topa hamle yaparken de ayağı kayınca Ozdoev golü buluyor. İkinci yarı Arda ve Zajc oyuna girdi -ki bu iki oyuncu da Fenerbahçe'nin değişmezi olmalı. 2. yarının başında Zajc'ın mükemmel golüyle Fenerbahçe beraberliği buldu. Aslında bu dakikadan sonra Karagümrük yine öne geçebilirdi.Colley, Alioski'nin sağından attı solundan geçti, çaprazdan karşı karşıya kaldı ama golü yapamadı. Maçın sonlarına doğru Fenerbahçe kazanamasa belki de yarıştan kopacaktı. Bu kez de bir duran topta Szalai ortaya çıkıverdi. Kornerden gelen topu kafayla filelere gönderip hem maçı kazandırdı hem de az da olsa şampiyonluk umudunu sürdürmesine yardımcı oldu. Gelelim Bitigen'e… Maçın hemen başında Arao'nun kafayla attığı golde Samet'in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.Ama Bitigen'in ve VAR hakeminin en önemli hatası; ikinci yarıda Valencia'ya yapılan mutlak penaltıyı es geçmeleri. Amasız, fakatsız net bir penaltı.