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Haberler Ahmet Çakar Antalyaspor’u infaz ettiler!
AHMET ÇAKAR
Antalyaspor’u infaz ettiler!

Antalyaspor’u infaz ettiler!

04.01.2023, Çarşamba
Türk hakemliği, tarihinin en sıkıntılı ve rezil dönemini yaşıyor. Dün geceki maçtan önce Futbol Federasyonu VAR kayıtlarını açıkladı, tüm rezillikler ortaya çıktı. Ofsaytımsı kararlar, 'bana gösterin' diyor hakem, gösteremiyorlar… Bir diğeri 'kafa attı' diyor, diğeri 'ucundan birazcık' diyor ve yatak odası ortaya dökülüveriyor. Dün akşam da son dakikada Antalyaspor infaz edildi. Ev sahibi takımın 90+9'da attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi… VAR hakemi, çizgiyi çekti ama yine büyük bir saçmalık. Top sola atıldı, santrfor ofsayt... Oyuna müdahalesi yok, sol açıkla santrfor arasında mesafe en az 15 metre. Yine VAR uygulaması yanlış. VAR ofsayttan şüphelenebilir, böyle durumlarda hakemi kenara çağırması lazım ve hakem, pasif ofsaytta bulunan santrforun oyuna müdahale edip etmediğine bizzat kendisi karar vermeli. Türk hakemliğinin şirazesiyle oynadılar. Bugünden tezi yok MHK'nin istifa edip, bütün VAR kadrosunun lağvedilmesi ve birçok şeyin sil baştan yapılması gerek. Antalya belki puan almayı hak edecek bir şey yapmadı. Maçın başında gelip golü buldular o kadar. Ardından Fenerbahçe, direkten dönen topları ile haklı bir galibiyet aldı ama futbol bu ya… O çok kötü oynayan Antalyaspor aslında bir puan almıştı. Hak etmese de almıştı. Ama maalesef hakemler izin vermedi. Ayrıca VAR yardımıyla verilen penaltı doğru karar ve yine Rossi'nin attığı golde de Batshuayi'nin faulünü görmedim.
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