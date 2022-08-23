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Haberler Ahmet Çakar VAR’la maçı iyi yönetti
AHMET ÇAKAR
VAR’la maçı iyi yönetti

VAR’la maçı iyi yönetti

23.08.2022, Salı
Çok çok tuhaf bir maçtı. F.Bahçe puan kaybetseydi şu anda büyük hoca Jesus, yerden yere vuruluyordu. En büyük hatası Onyekuru gibi Türkiye'nin en tehlikeli, en hızlı forvetini Osayi'yi kenarda bırakıp, Ferdi ve Lemos'la kontrol etmesi. Belki ilk yarıda organize olamayan bir Adana Demir izledik ama 60. dakikadan sonra Adana Demirli oyuncunun kırmızı kartına kadar geçen sürede F.Bahçe acı çekti. Oysa ilk yarıda pozisyon vermediler. 2. yarının hemen başında üçleyince herkes zannetti ki maç bitti. İşte bu dakikadan sonra sahneye Onyekuru çıktı. Tek başına F.Bahçe'nin sağını dağıttı. Önce Szalai'nin penaltısı Demirspor'a umut golünü getirdi. Ardından da Szalai ve Lemos'un ortak hatası ile yine Onyekuru golü Dzyuba'ya 'Al da at' dedi. Sonra panik başladı. Demirspor maçın hakimi oldu. Rahatlıkla beraberliği bulabilirlerdi ama önce bir kırmızı kart, sonrasında da Alioski'nin mükemmel golü maçı bitiriverdi. Dikkat edin Ümraniye maçında 3 gol atıp kazanamayan bir F.Bahçe vardı çünkü 3 gol yediler. F.Bahçe'nin golcü ve forvet eksikliği yok. Tüm problem defansında. Abdulkadir Bitigen, iki çok önemli VAR yardımıyla maçı tamamladı. Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kesinlikle doğru. Her ne kadar top kaleciye gitse de çok net bir müdahale var. Bunu görmesi lazımdı. Ama VAR düzeltti. Rakitskiy'nin Rossi'ye müdahalesi direkt bileğe. Müdahale ayağı yerden yukarda ve bileğe basıyor. Burada da kırmızı kartı VAR yardımıyla verdi. Ama Bitigen bu pozisyonda topla karışık bu hamleyi sahada süzemeyebilirdi.
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