AHMET ÇAKAR

İki penaltıyı da vermezdim

G.Saray dün gece de kazandı ve artık rahatladı diyebiliriz. Aslında hak etti mi? Bence "Evet." Rize iki mükemmel gol attı ama onun haricinde neredeyse kaleye bile gidemedi. Rizespor Gedson'un çaprazdan frikik golüyle öne geçti. Ondan sonra G.Saray, her ne kadar pozisyon üretmese de sürekli topu alan, alanı daraltan, neredeyse rakip yarı alanda oynayan takım oldu. Devrenin sonlarına doğru da ceza alanı çizgisi üzerinde pas trafiğinde Aanholt ile golü geldi. İkinci yarı ev sahibi farka gider diye düşünüyorduk ama Boyd son yılların en güzel gollerinden birini attı. Tabii bu golde Omar'ın da hatası var. Hem topu kontrol ettirmeyecekti hem de bu kadar rahat vurdurmayacaktı. Bundan sonra sahneye penaltılar çıktı. Tıpkı geçen haftaki gibi. Art arda iki penaltı. İlkini Gomis kaçırdı. İkincisini Babel attı. Sonra dakikalar kala hazırlanış, yapılış, bilardo tipi paslaşmalarla gelen Van Aanholt'un golüyle G.Saray öne geçti. Son saniyede de Gomis pastanın kremasını sürdü.

Hakem Ümit Öztürk'ün bence verdiği iki penaltı da tartışılır... Sahada ben olsam ikisini de vermem. İlkinde bir hava topunda kalecinin eli, Gomis'in kafasına temas ediyor. Böyle bir penaltı yok. İkinci penaltıda ise her ne kadar kalecinin Kerem'e bir darbesi var ise de Kerem darbeyi aldığında bakti ki top auta çıkıyor, kendini yere bırakıverdi. Ayrıca ikinci yarının ortalarında sarı kartlı Omar'ın, Gedson'a yaptığı net kırmızı kartlık bir hareket var. Garip olan şu; Ümit Öztürk Galatasaray maçlarında bir tuhaf oluyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın