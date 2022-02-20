AHMET ÇAKAR

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Beşiktaş tarihi bir fark yakalayacağı maçı az kalsın kazanamıyordu. Kaçan gollere baktığımızda komedi görünüyor. Son vuruşlar kötü, bazen art arda gelen direkler ama sonuçta Beşiktaş son saniyelere 1-0 önde girmişti ki direkten döndü.

Direk derken topun direkten dönmesini kastetmiyorum. VAR hakemleri uzun süre incelediler ve ilk defa böylesine uzun bir süre VAR incelemesini de doğru buldum. Çünkü Beşiktaşlı Kerem topa eliyle hamle yapıyor. Temas varsa tartışmasız penaltı. Çünkü yerde ve eliyle topu kesmek istiyor. Ama asıl problem, Kerem'in topa dokunup dokunmadığı çok farklı açılardan da incelense tam belli olmuyor ya da biz göremiyoruz. Dokunup dokunmadığını önce Allah biliyor, sonra da Kerem.

Yalnız şunu söyleyeyim, formda bir Ghezzal bu ülkenin en önemli çilingiri. Çok önemli asistler yaptı ama değerlendiremediler. Kenan Karaman iyi niyetli, çok da koştu, istekliydi ama şanssız. Gelelim Güven'e… Vahşi bir at gibi. Çok önemli özellikleri var, çok da kuvvetli, sahada fazlasıyla geziyor ama zaman zaman amatör oyuncuların yapmayacağı zamanlama hataları yapıyor. İkinci yarıda Vida duran topta kafayla golü buldu. Aslında maça baktığımızda da kaçan pozisyonlarla Beşiktaş'ın farklı kazanması gereken bir mücadeleydi.

Altay az geldi, öz geldi. Özellikle son saniyedeki penaltı beklenen pozisyon öncesi, Kappel iyi vursa bir puanı alıp dönerlerdi.

Hakem Volkan Bayarslan tanıdığım kadarıyla beyefendi ve iyi bir insan. Ama dün gece özellikle itme anlamında o kadar hatalı düdükler çaldı ki mesela Kenan'ın attığı golde nasıl faul, onu anlamadım. Flu bir pozisyon, ben olsam golü verirdim.

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