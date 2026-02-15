Balıkesir'in Edremit ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiledi. Altınoluk Mahallesi'ndeki kordon boyunda dalgalar sahili aştı. Bu nedenle yürüyüş yolları suyla kaplandı. Sahildeki bazı kafe ve restoranlar, deniz suyunun işletmelerin içine girmesi nedeniyle hasar gördü.

Ayvalık ilçesinde de etkili olan lodos, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki sahilde bağlı küçük teknelerin bazılarının alabora olmasına neden olurken, Alibey Adası (Cunda) kordonunda da su birikintileri oluştu. Öte yandan fırtınanın etkisinden korunmak isteyen çok sayıda yük gemisi, Edremit Körfezi'ne demir attı.

A Haber muhabiri Vedat Sezer, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Sahili'nde denizin taşarak çevredeki ev ve iş yerlerine zarar verdiğini belirtti. Sezer son gelişmeleri şu sözlerle aktardı:



"KUVVETLİ FIRTINA İŞ YERLERİNE ZARAR VERDİ"

Geride bıraktığımız bültende yaptığımız yayınlarda burası, yani bel bölgeme kadar sular altındaydı; zira lodos fırtınasının geldiği bölüm Edremit Körfezi’nde buradaki beton bariyerleri aşan sular, işte bizim de bulunduğumuz kordon boyunu sular altında bırakmıştı. Suların geldiği bölgedeki işletmelerin önündeki durum böyle. Rüzgarın da etkisiyle o deniz suları kuvvetli bir şekilde, güçlü bir şekilde karaya yani kordon boyuna geldi ve kordon boyunu işte bu hale çevirdi. Hemen göstermek istediğim önümüzdeki bu taşlar da yaklaşık 50 metre civarında bir mesafeden bu bölgeye geldi ve buradaki önüne ne varsa yıktı, geçti diyebiliriz. İşte görüyorsun Ayvalık Altınoluk Mahallesi’nin sahilindeki görüntüler. Burası yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda bir kordon boyu ve bu kordon boyunda 80 santim 1 metreyi bulan bir mesafede deniz suyuyla dolmuştu.

"TRAFİK YENİDEN AÇILDI"

Geride bıraktığımız saatte biraz olsun lodos fırtınasının etkisi biraz kesilince sular da logarlardan ya da boş buldukları alanlardan tekrar denize doğru geldi. Tabii burada uzun saattir elektrikler vardı ama olası risklere karşı elektrikler kesildi. İşte görüyorsun burası Altınoluk sahili. Sadece burası değil; Ayvalık’tan başlamak üzere Küçükkuyu’ya kadar, yani Balıkesir ve Çanakkale bölgesine kadar fırtına çok etkili oldu. İzmir-Çanakkale Karayolu Mıhlı bölgesinde taştı, bir süre trafiğe kapalı kaldı, daha sonra ise trafiğe açıldı.



"İŞLETMELER SULAR ALTINDA"

Birol şöyle gösterelim, bakın; buradaki taşlar, her biri yaklaşık 1 kiloya yakın ağırlıktaki bu taşlar işte bu beton bariyerin üzerinden fırtınanın etkisiyle sularla birlikte bu bölgeye geldi ki bu da fırtınanın ne kadar şiddetli ve ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı; güney kesimlerinden başlamak üzere Marmara’nın batısında, İstanbul’un çevresinde ve Güney Marmara’da fırtına etkili olacaktı. Birol biraz yürüyelim. Şu anda saatler boyunca buraya girmek mümkün değildi zira belime kadar olan bu bölgede su vardı. Şimdi sular biraz çekildi ama tabii ki burada çok sayıda işletme vardı; çay bahçesi, gazino, pastane gibi işletmeler vardı, o işletmeler de sular altında kaldı.

"SOKAKTAKİ BÜYÜK SAKSILAR DEVRİLDİ"

Şu anda bulunduğumuz bölge Altınoluk Mahallesi’nin sahili ve sahilde sahil boyunca burada çok sayıda işletme vardı, o işletmelerin içlerine kadar sular geldi; yani 1-1,5 metre boyunda bir yüksekliğe sahip oldu. Şimdi ise yavaş yavaş o sular çekiliyor. Peki durum nedir diye bakacak olursak lodos fırtınasının estiğini söyleyebiliriz, saatteki hızı bir ara 80-90 kilometreyi bulmuştu. Bakın işte bu saksılar, bu ağır olan saksılar bile deniz suyunun getirdiği dalgalar nedeniyle yıkıldı.