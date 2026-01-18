18 Ocak 2026, Pazar
Kar İstanbul'a geri döndü! Meteoroloji uyardı: Yeni haftada donacağız

CANLI ANLATIM YAŞAM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2026 08:04 Güncelleme: 18.01.2026 09:16
Kar İstanbul’a geri döndü!

Balkanlar üzerinden giriş yapan soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Peki kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, kar yağışı radara yansıdı. İşte detaylar…

Kış mevsiminin en sert günleri kapıya dayandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Türkiye, batıdan doğuya etkisini artıracak dondurucu bir hava sisteminin etkisine giriyor.

CANLI ANLATIM
09:16 18 Ocak 2026

SİLİVRİ’DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Silivri’de beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte ilçede yollar kısa sürede beyaza büründü.

Yağışın özellikle yüksek kesimlerde kar şeklinde görüldüğü, ilçe merkezinde ise yer yer karla karışık yağmur olarak aralıklarla devam ettiği bildirildi. Öte yandan Silivri’de zaman zaman etkisini artıran kuvvetli rüzgâr, soğuk havayla birlikte hissedilir derecede zorlu koşullar oluşturuyor.

Yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarını sürdürüyor.

08:10 18 Ocak 2026

YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

KAR İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ!

A Haber muhabiri Merve İzci Özmen Çamlıca Tepesi'nden son durumu aktardı. Özmen'in aktardıkları şu şekilde:

O lapa lapa beklediğimiz kar yağışı ne yazık ki İstanbul'a henüz gelmedi ama dün gece itibarıyla aslında karla karışık yağmur etkili olmaya başlamıştı. Bununla birlikte de tabii gece saatlerinde hava sıcaklıkları da oldukça düşmüştü. Şu an bulunduğumuz noktada, Çamlıca Tepesi'nde hissedilen sıcaklığın aslında eksi 5 olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte tabii İstanbul'un eşsiz manzarasını da hafif bir kar yağışı ile birlikte sizlere gösterelim.

Yarıyıl tatilinin olmasıyla birlikte de aslında hem öğrencilerin hem de velilerin gözü kulağı bugündeydi. Kar yağışı bekleniyordu, lapa lapa bir kar yağışı söz konusuydu ancak şu an öyle bir yağışın olmadığını söyleyebiliriz. Tabii aralıklarla atıştıran tipi şeklinde bir yağışın olduğunu söyleyelim. Bununla birlikte ilerleyen saatlerde kar yağışı biraz daha artabilir.

Sıcaklık sabah ve akşam saatlerinde daha da yoğunlaşacak. Şu an saat erken olduğu için aslında biraz da o sabah soğuğu dediğimiz bir soğuk var. Tabii bugün hem pazar günü hem yarıyılın hafta sonu, bununla birlikte özellikle Çamlıca Tepesi'ne birçok vatandaşımızın geleceğini de düşünüyoruz.

Hava koşulları nedeniyle yollarda da bazı tıkanıklıklar olduğunu da söyleyelim. Özellikle hiç gidilmemiş Çamlıca Tepesi yollarından bahsedecek olursak birazcık gelirken dikkatli olmaları gerektiğinin de bilgisini verelim. Öyle ki hem kış lastiklerini hem de zincirlerini takıp hazırlıklı bir şekilde işte bu noktaya gelip karın tadını çıkartabilirler.

Tabii şu an için kar yağışının etkili bir şekilde yağmadığını bildirelim ancak yerde görmüş olduğunuz o beyaz örtü Çamlıca Tepesi'ni işte bu şekilde süslemeye devam ediyor. Tabii İstanbul'a kar yağınca özellikle tepe noktalarına yağıyor ilk başta ve onlardan en önemlisi de aslında Çamlıca Tepesi'ydi. Hem Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla birlikte hem de işte çocukların oynayabileceği güzel alanlar olduğu için İstanbulluların tercih ettiği ve uğrak noktalarından bir tanesi de Çamlıca Tepesi.

Bugün için uzmanlar aslında uyarıda bulunmuşlardı; özellikle pazar günü ve pazartesi günü İstanbul'u karın beklediğini söylemişlerdi. Tabii şu an için İstanbul'un iç taraflarında bu kar yağışı söz konusu değil ancak bahsetmiş olduğumuz gibi tepe noktalarında bu görüntüleri görmek mümkün.

07:22 18 Ocak 2026

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜDÜ

 İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Bazı ilçelerin yüksek kesimleri ile binaların çatıları, otomobillerin üzeri karla kaplandı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Sultangazi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı sürdü.

Çamlıca Tepesi'nde kar yağışını fırsat bilerek yürüyüş yapanlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

07:20 18 Ocak 2026

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Haritada kar yağışının salı günü İstanbul'u terk edeceği görüldü.
07:10 18 Ocak 2026

KAR RADARA YANSIDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerinde de etkisini gösterirken, kar yağışı radara yansıdı.
07:09 18 Ocak 2026

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

07:08 18 Ocak 2026

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

07:07 18 Ocak 2026

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 5°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı

07:06 18 Ocak 2026

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

07:05 18 Ocak 2026

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

07:04 18 Ocak 2026

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

07:03 18 Ocak 2026

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

07:02 18 Ocak 2026

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

07:01 18 Ocak 2026

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

07:00 18 Ocak 2026

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

