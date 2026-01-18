Kar İstanbul'a geri döndü! Meteoroloji uyardı: Yeni haftada donacağız

08:10 18 Ocak 2026

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

A Haber muhabiri Merve İzci Özmen Çamlıca Tepesi'nden son durumu aktardı. Özmen'in aktardıkları şu şekilde:

O lapa lapa beklediğimiz kar yağışı ne yazık ki İstanbul'a henüz gelmedi ama dün gece itibarıyla aslında karla karışık yağmur etkili olmaya başlamıştı. Bununla birlikte de tabii gece saatlerinde hava sıcaklıkları da oldukça düşmüştü. Şu an bulunduğumuz noktada, Çamlıca Tepesi'nde hissedilen sıcaklığın aslında eksi 5 olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte tabii İstanbul'un eşsiz manzarasını da hafif bir kar yağışı ile birlikte sizlere gösterelim.

Yarıyıl tatilinin olmasıyla birlikte de aslında hem öğrencilerin hem de velilerin gözü kulağı bugündeydi. Kar yağışı bekleniyordu, lapa lapa bir kar yağışı söz konusuydu ancak şu an öyle bir yağışın olmadığını söyleyebiliriz. Tabii aralıklarla atıştıran tipi şeklinde bir yağışın olduğunu söyleyelim. Bununla birlikte ilerleyen saatlerde kar yağışı biraz daha artabilir.

Sıcaklık sabah ve akşam saatlerinde daha da yoğunlaşacak. Şu an saat erken olduğu için aslında biraz da o sabah soğuğu dediğimiz bir soğuk var. Tabii bugün hem pazar günü hem yarıyılın hafta sonu, bununla birlikte özellikle Çamlıca Tepesi'ne birçok vatandaşımızın geleceğini de düşünüyoruz.

Hava koşulları nedeniyle yollarda da bazı tıkanıklıklar olduğunu da söyleyelim. Özellikle hiç gidilmemiş Çamlıca Tepesi yollarından bahsedecek olursak birazcık gelirken dikkatli olmaları gerektiğinin de bilgisini verelim. Öyle ki hem kış lastiklerini hem de zincirlerini takıp hazırlıklı bir şekilde işte bu noktaya gelip karın tadını çıkartabilirler.

Tabii şu an için kar yağışının etkili bir şekilde yağmadığını bildirelim ancak yerde görmüş olduğunuz o beyaz örtü Çamlıca Tepesi'ni işte bu şekilde süslemeye devam ediyor. Tabii İstanbul'a kar yağınca özellikle tepe noktalarına yağıyor ilk başta ve onlardan en önemlisi de aslında Çamlıca Tepesi'ydi. Hem Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla birlikte hem de işte çocukların oynayabileceği güzel alanlar olduğu için İstanbulluların tercih ettiği ve uğrak noktalarından bir tanesi de Çamlıca Tepesi.

Bugün için uzmanlar aslında uyarıda bulunmuşlardı; özellikle pazar günü ve pazartesi günü İstanbul'u karın beklediğini söylemişlerdi. Tabii şu an için İstanbul'un iç taraflarında bu kar yağışı söz konusu değil ancak bahsetmiş olduğumuz gibi tepe noktalarında bu görüntüleri görmek mümkün.