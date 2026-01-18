Kar İstanbul'a geri döndü! Meteoroloji uyardı: Yeni haftada donacağız
Balkanlar üzerinden giriş yapan soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Peki kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, kar yağışı radara yansıdı. İşte detaylar…
Kış mevsiminin en sert günleri kapıya dayandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Türkiye, batıdan doğuya etkisini artıracak dondurucu bir hava sisteminin etkisine giriyor.
SİLİVRİ’DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Silivri’de beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte ilçede yollar kısa sürede beyaza büründü.
Yağışın özellikle yüksek kesimlerde kar şeklinde görüldüğü, ilçe merkezinde ise yer yer karla karışık yağmur olarak aralıklarla devam ettiği bildirildi. Öte yandan Silivri’de zaman zaman etkisini artıran kuvvetli rüzgâr, soğuk havayla birlikte hissedilir derecede zorlu koşullar oluşturuyor.
Yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarını sürdürüyor.
YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.
A Haber muhabiri Merve İzci Özmen Çamlıca Tepesi'nden son durumu aktardı. Özmen'in aktardıkları şu şekilde:
O lapa lapa beklediğimiz kar yağışı ne yazık ki İstanbul'a henüz gelmedi ama dün gece itibarıyla aslında karla karışık yağmur etkili olmaya başlamıştı. Bununla birlikte de tabii gece saatlerinde hava sıcaklıkları da oldukça düşmüştü. Şu an bulunduğumuz noktada, Çamlıca Tepesi'nde hissedilen sıcaklığın aslında eksi 5 olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte tabii İstanbul'un eşsiz manzarasını da hafif bir kar yağışı ile birlikte sizlere gösterelim.
Yarıyıl tatilinin olmasıyla birlikte de aslında hem öğrencilerin hem de velilerin gözü kulağı bugündeydi. Kar yağışı bekleniyordu, lapa lapa bir kar yağışı söz konusuydu ancak şu an öyle bir yağışın olmadığını söyleyebiliriz. Tabii aralıklarla atıştıran tipi şeklinde bir yağışın olduğunu söyleyelim. Bununla birlikte ilerleyen saatlerde kar yağışı biraz daha artabilir.
Sıcaklık sabah ve akşam saatlerinde daha da yoğunlaşacak. Şu an saat erken olduğu için aslında biraz da o sabah soğuğu dediğimiz bir soğuk var. Tabii bugün hem pazar günü hem yarıyılın hafta sonu, bununla birlikte özellikle Çamlıca Tepesi'ne birçok vatandaşımızın geleceğini de düşünüyoruz.
Hava koşulları nedeniyle yollarda da bazı tıkanıklıklar olduğunu da söyleyelim. Özellikle hiç gidilmemiş Çamlıca Tepesi yollarından bahsedecek olursak birazcık gelirken dikkatli olmaları gerektiğinin de bilgisini verelim. Öyle ki hem kış lastiklerini hem de zincirlerini takıp hazırlıklı bir şekilde işte bu noktaya gelip karın tadını çıkartabilirler.
Tabii şu an için kar yağışının etkili bir şekilde yağmadığını bildirelim ancak yerde görmüş olduğunuz o beyaz örtü Çamlıca Tepesi'ni işte bu şekilde süslemeye devam ediyor. Tabii İstanbul'a kar yağınca özellikle tepe noktalarına yağıyor ilk başta ve onlardan en önemlisi de aslında Çamlıca Tepesi'ydi. Hem Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla birlikte hem de işte çocukların oynayabileceği güzel alanlar olduğu için İstanbulluların tercih ettiği ve uğrak noktalarından bir tanesi de Çamlıca Tepesi.
Bugün için uzmanlar aslında uyarıda bulunmuşlardı; özellikle pazar günü ve pazartesi günü İstanbul'u karın beklediğini söylemişlerdi. Tabii şu an için İstanbul'un iç taraflarında bu kar yağışı söz konusu değil ancak bahsetmiş olduğumuz gibi tepe noktalarında bu görüntüleri görmek mümkün.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜDÜ
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.
Bazı ilçelerin yüksek kesimleri ile binaların çatıları, otomobillerin üzeri karla kaplandı.
Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Sultangazi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı sürdü.
Çamlıca Tepesi'nde kar yağışını fırsat bilerek yürüyüş yapanlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI
KAR RADARA YANSIDI!
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 5°C
Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SİNOP °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
RİZE °C, 6°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -5°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, -1°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATMAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MARDİN °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Köpüklü Türk kahvesinin sırrı! Suyun ısısı fincanda fark yaratıyor: İşte püf noktaları
- Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu
- Bizim Köyün Şarkısı oyuncuları ve konusu: Güldüy Güldüy ekibi bu filmde buluştu
- A101 aktüel ürünler kataloğu: 22 Ocak indirimli ürünler listesi: Buharlı temizleyici, matara…
- Dünyanın en çok taraftarı olan kulüpleri! Real Madrid ilk sırada, tek Türk takım ise…
- Karton bardaktaki gizli tehlike: Binlerce plastik vücuda sızıyor
- Buzun altındaki dünya ortaya çıktı! İşte en detaylı Antarktika haritası
- 17-20 Ocak ŞOK aktüel katalog: Hafta sonu fırsatlarında neler var, hangi ürünler indirimde?
- TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oldu: 14 bin yuvanın anahtarları dağıtıldı
- AÖF final sınavları bu hafta sonu yapılacak: İşte giriş belgesi sorgulama ekranı
- Bakanlık ve MGM uyardı: 12 ilde sarı kodlu alarm! İstanbul'da kar yağışı başladı
- Alzheimer’ın ilk izi beyinde bulundu! Gizli sinyal erken teşhis sağlıyor