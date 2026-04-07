İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma: 2 polis yaralandı 3 kişi etkisiz hale getirildi
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken A Haber özel haberler şefi Mehmet Karataş, "3 kişi etkisiz hale getirildi. 2 polisin yaralandı" dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın başlatıldığını duyururken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise saldırganların kimliklerini açıklayarak, "İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verdi.
İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.
CANLI ANLATIM
A HABER ÇATIŞMANIN OLDUĞU NOKTADA
Olayın yaşandığı ilk andan itibaren sıcak bölgede konumlanan A Haber ekibi, dehşetin izlerini saniye saniye kaydetti. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirten A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Şu an o çatışmanın ve iki polisimizin yaralanmış olduğu o çatışmanın tam noktasındayız. Burada çok yoğun bir güvenlik önlemi var. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar ile birlikte hem Yapı Kredi Plaza hem de ilerisinde yine İsrail Konsolosluğu’nun olduğu noktadayız" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 1,5-2 saat önce patlak veren çatışmanın ardından İstanbul Polisi’nin bölgeyi adeta kuşattığını vurgulayan Vural, "Polis ekiplerinin, İstanbul Polisi’nin burada ablukaya almış olduğu alan tam olarak bu bölge" sözleriyle ortamın ciddiyetini gözler önüne serdi.
İZMİT’TEN GELEN SIR ARAÇ VE DERİNLEŞEN SORUŞTURMA
Saldırının perde arkasına dair ulaşılan detaylara ilişkin Ahmet Nazif Vural, "Özellikle az önce yayınımızda Mehmet Karataş da dile getirdi, bu bölgedeki aramalar bir o kadar önemli ve şu an o aramaların derinleştirildiği bilgisini verelim. Bu aramalarda nelere dikkat ediliyor? Özellikle saldırganların, teröristlerin arkasında bir iz bırakıp bırakmadığı yönünde çalışmalar yapılıyor" dedi. Teröristlerin bölgeye ulaşım güzergahına dair kritik bir ayrıntıya dikkat çeken Vural, "İzmit’te kiralanmış bir araçla buraya geliyorlar ve işte onunla alakalı da aslında çalışmalar sürüyor. O araç hangi bölgelerden buraya ulaştı, uğradığı bir nokta var mı? Bununla alakalı bilgiler yine polis ekipleri tarafından toparlanıyor" şeklinde konuştu.
İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları, saldırının amacına dair önemli ipuçları verdi. Ahmet Nazif Vural, çatışmayı gerçekleştirenlerin 3 kişi olduğunu belirterek, "Bunu özellikle İstanbul Valisi Davut Gül de açıkladı ve bu kişilerin yapmış olduğu bu hareketlerin bir provokasyon içerdiğine dair kendisinin bir düşüncesi olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı. Çatışmanın ara sokaklara kadar uzandığını kaydeden Vural, bölgedeki plaza ve kurum çalışanlarının yaşadığı büyük endişeyi, "Çevrede de çok sayıda çalışma alanı, çeşitli kurum ve plaza olduğunu biliyoruz. Oralardaki insanların da bu bölgede endişeli şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz" sözleriyle aktardı.
TERÖRİSTLERDEN BİRİ ÖLÜ, İKİSİ YARALI ELE GEÇİRİLDİ
Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çatışmanın seyri değişti. A Haber muhabiri Vural, saldırganların son durumuna ilişkin, "Çatışmaya giren polislerimize saldıran o saldırganlardan ikisinin yaralı, birisinin ise ölü şekilde ele geçirilmiş olduğu, etkisiz hale getirildiği bilgisi söz konusu" dedi. Yaralı olarak ele geçirilen teröristlerin, saldırının arkasındaki karanlık şebekeye ulaşmak için kritik birer kaynak olduğunu vurgulayan Vural, "O iki kişinin yaralı halde ele geçirilmesi elbette onlara yardımcı olma ihtimali olan herkesin de bu noktada araştırılması demek. Bunun araştırılması ve ortaya çıkartılması da oldukça önemli" şeklinde konuştu.
SIRTLARINDAKİ ÇANTALARDA NE VARDI?
Olay yeri inceleme ekipleri ve TOMAların bölgedeki mesaisi sürerken, her bir delil titizlikle inceleniyor. Ahmet Nazif Vural, "Silah kovanlarından tutun da görüntülerde de görmüş olduğumuz gibi o saldırganların çantalarının içinde neler olduğuna, telefonlarında kimlerle konuştuklarına kadar bunların hepsi burada araştırılacak" diyerek teknik incelemenin kapsamına değindi. Özellikle saldırganların sırt çantalarına dikkat çeken Vural, "Sırt çantalarıyla beraber geliyor saldırganlar ve bu sırt çantalarında özellikle ne taşıyorlar, hangi sebeple bu bölgeye geliyorlar, bu da yine araştırılacak" bilgisini verdi.
ARACI SİCİLİ TEMİZ ONUR Ç. KİRALADI
Saldırganlardan 3 şahıs arasında yoğun telefon irtibatı tespiti gerçekleşti. Aracı sicili temiz Onur Ç. kiraladığı öğrenildi. Öldürülen Yunus Ç'nin de DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlendi.
ÇATIŞMA ANINDAKİ OPERASYON REFLEKSİ
Olayın ardından bölgedeki sıcak bilgileri aktaran A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi bir son dakika bilgisini paylaşıyor. İstanbul'da Yapı Kredi Plaza blokları önünde görev yapan polisimize silahlı çatışmaya giren üç kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmış, teröristlerin kimlikleri tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı. Karataş, teröristlerin geçmişine dair çarpıcı detaylara değinerek, "Bu teröristlerden ikisinin kardeş olduğu bilgisini sizlerle paylaşayım. Şahıslardan birinin dini istismar eden örgütle irtibatlı olduğu, ikisi kardeş olan iki teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" sözleriyle hainlerin profilini ortaya koydu.
HAİN PLAN İZMİT’TE BAŞLADI
Teröristlerin saldırı noktasına nasıl ulaştığına dair yapılan incelemelerde, eylemin lojistik boyutu da aydınlatıldı. Mehmet Karataş, "İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahısların kimlikleri belirlenmiş durumda. Ben açıkçası bu saldırının tarzına, yerdeki şekline baktığımda bir terör örgütüne mensup oldukları yönünde tahminim vardı. Bu örgütün de DEAŞ terör örgütü olma ihtimali çok yüksek diyordum ki Sayın Bakan'ın verdiği bilgiler de bunu gösteriyor" açıklamalarında bulundu.
İSTANBUL EMNİYETİNDEN BÜYÜK BAŞARI
Çatışmanın yaşandığı anlarda polis ekiplerinin gösterdiği direnç, olası bir facianın önüne geçti. İstanbul Valisi Davut Gül’ün açıklamalarına ve emniyetin başarısına dikkat çeken Karataş, "İstanbul Emniyeti'ni gerçekten canı gönülden tebrik etmek gerekiyor. Çünkü bu teröristler hedefledikleri eylemi gerçekleştirebilmiş olsalardı, hem polislerimizi şehit etmek hem de içeriye girerek bir eylem gerçekleştirmek istiyorlardı. Bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.
ÇATIŞMA ANINDAKİ OPERASYON REFLEKSİ
Olay yerindeki stratejik müdahaleye değinen Karataş, "Siz bir yerin güvenliğini sağlamak üzere orada duruyorsunuz ancak karşı tarafta uzun namlulu silahları, tabancaları olan ve bu eylemi gerçekleştirmek üzere planlarını yapmış bir grup var. Eğer siz bu saldırıdan hafif yaralı kurtulup üç teröristi de etkisiz hale getirebiliyorsanız bu gerçek anlamda bir başarıdır" ifadelerini kullandı. Teröristlerin çantalarındaki mühimmatın ve saldırı hazırlığının büyüklüğüne işaret eden Karataş, "İstanbul'da bir istihbarat aklının olması ve operasyon refleksinin güçlü olması her zaman başarılı sonuçlar getiriyor. Bu saldırı başarısız olmuştur, İstanbul Emniyeti hainlere geçit vermemiştir" sözleriyle haberi noktaladı.