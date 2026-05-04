CANLI YAYIN

CANLI | 81 il için 80 km hızla fırtına ve sel riski: 20 yılda bir oluyor! Kutup girdabı uyarısı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
CANLI | 81 il için 80 km hızla fırtına ve sel riski: 20 yılda bir oluyor! Kutup girdabı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya çevresi dışında kalan bölgelerde aralıklı yağışlar etkili olacak. Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak görülmesi beklenirken, yer yer gök gürültülü sağanaklar da tabloya eşlik edecek.

4 Mayıs Pazartesi günü A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji uzmanı Adil Tek, Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasının nedenlerini ve önümüzdeki günlere ilişkin beklentileri değerlendirdi. Mevsim geçişine dikkat çeken Tek, mevcut durumun olağan dışı olmadığını ancak seyrek görüldüğünü belirtti.

İşte 4 Mayıs Pazartesi anbean canlı hava durumu gelişmeleri...

CANLI ANLATIM

08:23

HIDIRELLEZ SONRASI HAVA YÖN DEĞİŞTİRİYOR

Geleneksel takvimdeki ayrımı hatırlatan Tek, hava değişiminin zamanlamasına işaret etti.

“Eskiler yılı ikiye ayırır; Kasım günleri ve Hızır günleri. Kasım günleri kış dönemidir ve 1 Kasım’da başlar, 5-6 Mayıs’ta sona erer. Bu tarihten sonra Hızır günleri yani yaz başlar. Hıdırellez geçmeden hava düzelmez,” ifadelerini kullandı.

Salı ve çarşamba günlerine denk gelen Hıdırellez ile birlikte sıcaklıkların artacağını vurgulayan Tek, sistemin yön değiştirmeye başladığını söyledi.

Ahaber
08:22

SOĞUK HAVA DALGASININ KAYNAĞI: KUTUP GİRDABI ETKİSİ

Türkiye’yi etkileyen soğuk hava sisteminin kaynağına da değinen Tek, Avrupa ile Türkiye arasındaki ters yönlü hava hareketine dikkat çekti.

“Avrupa’nın ısınması aslında bizdeki soğuk havanın temel nedeni. Avrupa’dan kuzeye yükselen sıcak hava, yüksek basıncı taşıdı ve kutup girdabını bozdu. Bu girdap bozulunca Türkiye’nin üzerine indi,” dedi.

Uydu görüntülerine de atıfta bulunan Tek, sistemin birkaç gündür Türkiye üzerinde etkili olduğunu belirtti.

“Perşembe gecesinden itibaren bu yapı ülkemiz üzerinde. Soğuk ve sıcak cephelerin birleştiği, oklüzyon dediğimiz meteorolojik yapılar oluştu. Ancak bu yapı artık zayıflamaya başlıyor,” ifadelerini kullandı.

Ahaber
08:21

YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYIYOR, BATIDA ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Mevcut yağış dağılımına ilişkin bilgi veren Tek, batı bölgelerde yağışların azaldığını, sistemin doğuya kaydığını söyledi.

“Batı bölgelerde yağışlar zayıflıyor. Akdeniz’in doğusu ve doğu bölgelerde ise yağışlar devam ediyor. Güneyden gelen sıcak hava ile kuzeyden gelen soğuk hava birleşince kuvvetli sağanaklar ve dolu yağışları oluştu,” dedi.

Özellikle Gaziantep çevresinde görülen dolu yağışlarının bu sistemin sonucu olduğunu belirten Tek, benzer riskin kısa süreli olarak devam ettiğini ifade etti.

08:20

İSTANBUL’DA YAĞIŞ DEĞİL RÜZGAR ETKİLİ OLDU

İstanbul özelinde değerlendirmelerde bulunan Tek, hissedilen soğuğun temel nedeninin yağış değil rüzgar olduğunu söyledi.

“İstanbul’u etkileyen asıl unsur yağış değil, saatte 80 kilometreye ulaşan poyrazdı. Bu rüzgar dün zirve yaptı, gece itibarıyla zayıflamaya başladı,” dedi.

Yağışların doğuya kaydığını belirten Tek, şehirde artık daha zayıf ve aralıklı yağışların görüldüğünü ifade etti.

Ahaber
08:19

YÜKSEK KESİMLERDE KAR SÜRPRİZİ

Batı Anadolu’nun iç kesimlerinde ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının görüldüğünü aktaran Tek, özellikle Domaniç, Kütahya ve çevresine dikkat çekti.

“Gece saatlerinde bu bölgelerde kar ve karla karışık yağmur görüldü. Ancak bu durum daha çok 2000 metre üzerindeki alanlarla sınırlı,” dedi.

Doğu Karadeniz’de de benzer şekilde yüksek kesimlerde kar yağışlarının gözlendiğini belirtti.

08:18

FIRTINA HÜCRELERİ DOLU YAĞIŞINI TETİKLEDİ

Son günlerde yaşanan şiddetli yağışların nedenine de değinen Tek, süper hücre yerine daha küçük ölçekli fırtına sistemlerinin etkili olduğunu söyledi.

“Tam anlamıyla süper hücre demek doğru değil. Ancak küçük fırtına hücreleri oluştu ve bunlar dolu yağışlarını tetikledi,” dedi.

08:18

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU: PARÇALI İYİLEŞME SÜRECİ

Türkiye genelinde hava durumunun bölgesel olarak farklılık gösterdiğini belirten Tek, batıdan doğuya doğru bir iyileşme sürecine girildiğini söyledi.

  • Marmara Bölgesi: Çok bulutlu hava hakim. İstanbul’da yağış büyük ölçüde sona erdi, sıcaklık 16 dereceye kadar yükseliyor. Anadolu Yakası’nda hafif yağış geçişleri görülüyor.
  • Ege Bölgesi: İzmir’de bulutlu hava sürüyor, ancak yarından itibaren açılma ve sıcaklık artışı bekleniyor.
  • İç Anadolu: Yağışlar sürerken sıcaklıklar kademeli artıyor. Ankara’da 9 derece civarında olan sıcaklıkların hafta içinde 22 dereceye çıkması bekleniyor.
  • Akdeniz: Antalya’da sıcak hava etkili, yağışlar doğuya kayıyor. Göller Yöresi’nde yağışlar devam ediyor.
  • Güneydoğu Anadolu: Yağışlar zayıflayarak sürüyor, yer yer dolu riski devam ediyor.
  • Doğu Anadolu: Batıya göre daha sıcak bir hava hakim. Güneyden gelen sıcak hava etkisini sürdürüyor.
  • Karadeniz: Kıyılarda yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor.
Ahaber
08:17

SICAKLIKLAR HIZLA YÜKSELECEK

Önümüzdeki günlere ilişkin en dikkat çekici değerlendirme ise sıcaklık artışı oldu. Tek, özellikle batı bölgelerde yaz havasının erken hissedileceğini belirtti.

“Yarından itibaren batı bölgelerde bahar başlıyor. Önümüzdeki hafta İstanbul’da sıcaklık 23 dereceyi aşacak, ardından 28-29 dereceleri göreceğiz. İzmir’de ise 35 dereceye kadar çıkan değerler var,” dedi.

Ankara için de dikkat çeken bir tahminde bulunan Tek, “Cuma günü 22 derece, önümüzdeki hafta ise 30 dereceye yaklaşan sıcaklıklar görülebilir,” ifadelerini kullandı.

08:16

METEOROLOJİ’DEN 26 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkisini artıran hava sistemi nedeniyle 26 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarının kapsamına giren bölgelerde fırtına, kuvvetli sağanak ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Uyarı yapılan iller tek tek açıklandı

Meteoroloji’nin sarı kod verdiği iller şu şekilde sıralandı:

Marmara ve Batı Karadeniz

Balıkesir, Bilecik, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük

Ege Bölgesi

Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Uşak

İç Anadolu

Ankara, Eskişehir

Akdeniz ve Güney

Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş

Toplamda 26 ili kapsayan bu uyarı, özellikle batı ve iç kesimlerde yoğunlaşıyor.

Ahaber
08:15

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Yağışların etkisi bölgelere göre farklılık gösterirken, bazı iller için kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz’in büyük bölümünde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Eskişehir, Ankara’nın batı ilçeleri, Aksaray, Nevşehir, Niğde ile Güneydoğu’da Adıyaman, Gaziantep ve Kilis de riskli bölgeler arasında yer alıyor. Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

08:14

SAATTE 60 KİLOMETREYE ULAŞABİLİR

Sadece yağış değil, rüzgar da etkisini artırıyor. Batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, özellikle bazı bölgelerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuzeyli yönlerden; Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden esen rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.

Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı tedbirli olunması gerekiyor.

08:13

YÜKSEK KESİMLERDE ÇIĞ RİSKİ SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Özellikle kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda ani erimelerle birlikte riskin arttığı belirtiliyor.

Uzmanlar, bu bölgelerde bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

Ahaber
08:12

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ DOĞUYA ÇEKİLİYOR

Hafta ortasına doğru hava sisteminde belirgin bir değişim bekleniyor. Çarşamba günü itibarıyla yağışlar Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerine çekilecek.

Yurdun büyük bölümünde ise parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava hakim olacak. Bu değişimle birlikte batı ve iç kesimlerde hava daha sakin bir görünüme kavuşacak.

08:11

PERŞEMBE VE CUMA: GÜNEŞ TÜM YURDA YAYILIYOR

Perşembe günü itibarıyla yağışlı sistemin tamamen etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tahminlere göre ülke genelinde açık ve güneşli bir hava hakim olacak.

Cuma günü ise yalnızca Trakya ve Batı Karadeniz’in bazı kesimlerinde yerel bulutlanmalar görülebilir. Bunun dışında sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek.

08:10

SICAKLIK DEĞİŞİM TABLOSU (HAFTA BAŞI → HAFTA ORTASI)

İl Hafta Başı Sıcaklık Hafta Ortası Sıcaklık Değişim
Ankara 9°C 15°C +6°C
İstanbul 15°C Belirgin artış (20°C üzeri beklenti)
İzmir - 26°C
Antalya - 23°C

Genel tabloya göre:

  • İç ve batı kesimlerde sıcaklık artışı 10 dereceye kadar çıkabiliyor.
  • En sert yükselişler özellikle Ankara ve iç bölgelerde hissedilecek.
  • Kıyı şehirlerinde ise artış daha erken başlayarak yaz değerlerine yaklaşacak.
Ahaber
08:09

HAFTANIN İLK GÜNLERİ DİKKAT, SONRASI BAHAR HAVASI

Yetkililer, haftanın ilk bölümünde özellikle iç ve doğu kesimlerde etkili olacak sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Hafta ortasından itibaren ise hava koşullarının belirgin şekilde iyileşmesi ve bahar havasının ülke genelinde hissedilmesi bekleniyor. Güneşli ve sıcak günlerin etkisini artıracağı bu süreçte, açık hava planları için uygun koşullar oluşacak.

08:08

İL İL HAVA DURUMU TABLOSU 4 MAYIS PAZARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hazırlanan ve tüm bölgeleri kapsayan detaylı hava durumu tablosu:

Bölge İl Sıcaklık Hava Durumu
Marmara Çanakkale 16°C Parçalı ve çok bulutlu
Marmara İstanbul 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
Marmara Kırklareli 18°C Parçalı ve çok bulutlu
Marmara Sakarya 11°C Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli sağanak
Ege Afyonkarahisar 4°C Yağmur, karla karışık yağmur, yükseklerde kar
Ege Denizli 10°C Parçalı bulutlu, sağanak
Ege İzmir 17°C Parçalı ve çok bulutlu
Ege Muğla 14°C Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz Adana 17°C Gök gürültülü sağanak, yer yer kuvvetli
Akdeniz Antalya 20°C Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz Burdur 9°C Sağanak yağışlı
Akdeniz Hatay 15°C Kuvvetli gök gürültülü sağanak
İç Anadolu Ankara 9°C Sağanak, yükseklerde kar
İç Anadolu Eskişehir 13°C Sağanak, yükseklerde kar
İç Anadolu Konya 9°C Sağanak yağışlı
İç Anadolu Nevşehir 10°C Yer yer kuvvetli yağış, yükseklerde kar
Batı Karadeniz Bolu 5°C Yağmur, karla karışık yağmur, yükseklerde kar
Batı Karadeniz Düzce 10°C Kuvvetli sağanak
Batı Karadeniz Kastamonu 9°C Sağanak, yükseklerde kar
Batı Karadeniz Zonguldak 11°C Kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak
Orta ve Doğu Karadeniz Amasya 17°C Sağanak, yer yer gök gürültülü
Orta ve Doğu Karadeniz Artvin 24°C Sağanak, gök gürültülü
Orta ve Doğu Karadeniz Samsun 15°C Sağanak, gök gürültülü
Orta ve Doğu Karadeniz Trabzon 15°C Sağanak, gök gürültülü
Doğu Anadolu Erzurum 14°C Sağanak, gök gürültülü
Doğu Anadolu Kars 15°C Sağanak, gök gürültülü
Doğu Anadolu Malatya 16°C Sağanak, gök gürültülü
Doğu Anadolu Van 16°C Sağanak, gök gürültülü
Güneydoğu Anadolu Diyarbakır 20°C Öğleden sonra sağanak
Güneydoğu Anadolu Mardin 16°C Öğleden sonra sağanak
Güneydoğu Anadolu Siirt 18°C Sağanak, gök gürültülü
Güneydoğu Anadolu Şanlıurfa 19°C Öğleden sonra sağanak
Ahaber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın