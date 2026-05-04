CANLI | 81 il için 80 km hızla fırtına ve sel riski: 20 yılda bir oluyor! Kutup girdabı uyarısı

Yağışların etkisi bölgelere göre farklılık gösterirken, bazı iller için kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz’in büyük bölümünde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Eskişehir, Ankara’nın batı ilçeleri, Aksaray, Nevşehir, Niğde ile Güneydoğu’da Adıyaman, Gaziantep ve Kilis de riskli bölgeler arasında yer alıyor. Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.