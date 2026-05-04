CANLI | 81 il için 80 km hızla fırtına ve sel riski: 20 yılda bir oluyor! Kutup girdabı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya çevresi dışında kalan bölgelerde aralıklı yağışlar etkili olacak. Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak görülmesi beklenirken, yer yer gök gürültülü sağanaklar da tabloya eşlik edecek.
4 Mayıs Pazartesi günü A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji uzmanı Adil Tek, Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasının nedenlerini ve önümüzdeki günlere ilişkin beklentileri değerlendirdi. Mevsim geçişine dikkat çeken Tek, mevcut durumun olağan dışı olmadığını ancak seyrek görüldüğünü belirtti.
HIDIRELLEZ SONRASI HAVA YÖN DEĞİŞTİRİYOR
Geleneksel takvimdeki ayrımı hatırlatan Tek, hava değişiminin zamanlamasına işaret etti.
“Eskiler yılı ikiye ayırır; Kasım günleri ve Hızır günleri. Kasım günleri kış dönemidir ve 1 Kasım’da başlar, 5-6 Mayıs’ta sona erer. Bu tarihten sonra Hızır günleri yani yaz başlar. Hıdırellez geçmeden hava düzelmez,” ifadelerini kullandı.
Salı ve çarşamba günlerine denk gelen Hıdırellez ile birlikte sıcaklıkların artacağını vurgulayan Tek, sistemin yön değiştirmeye başladığını söyledi.
SOĞUK HAVA DALGASININ KAYNAĞI: KUTUP GİRDABI ETKİSİ
Türkiye’yi etkileyen soğuk hava sisteminin kaynağına da değinen Tek, Avrupa ile Türkiye arasındaki ters yönlü hava hareketine dikkat çekti.
“Avrupa’nın ısınması aslında bizdeki soğuk havanın temel nedeni. Avrupa’dan kuzeye yükselen sıcak hava, yüksek basıncı taşıdı ve kutup girdabını bozdu. Bu girdap bozulunca Türkiye’nin üzerine indi,” dedi.
Uydu görüntülerine de atıfta bulunan Tek, sistemin birkaç gündür Türkiye üzerinde etkili olduğunu belirtti.
“Perşembe gecesinden itibaren bu yapı ülkemiz üzerinde. Soğuk ve sıcak cephelerin birleştiği, oklüzyon dediğimiz meteorolojik yapılar oluştu. Ancak bu yapı artık zayıflamaya başlıyor,” ifadelerini kullandı.
YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYIYOR, BATIDA ETKİSİNİ KAYBEDİYOR
Mevcut yağış dağılımına ilişkin bilgi veren Tek, batı bölgelerde yağışların azaldığını, sistemin doğuya kaydığını söyledi.
“Batı bölgelerde yağışlar zayıflıyor. Akdeniz’in doğusu ve doğu bölgelerde ise yağışlar devam ediyor. Güneyden gelen sıcak hava ile kuzeyden gelen soğuk hava birleşince kuvvetli sağanaklar ve dolu yağışları oluştu,” dedi.
Özellikle Gaziantep çevresinde görülen dolu yağışlarının bu sistemin sonucu olduğunu belirten Tek, benzer riskin kısa süreli olarak devam ettiğini ifade etti.