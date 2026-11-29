Kırklareli'nde yaşayan 63 yaşındaki Nilfür Arıdağ, ehliyet alma hayalinden vazgeçmedi. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücü kursuna kaydolan Arıdağ, ilk beş direksiyon sınavında küçük hatalar nedeniyle başarısız oldu. Azmini kaybetmeyen Arıdağ, altıncı denemesinde parkuru hatasız tamamlayarak hayalini kurduğu sürücü belgesini almaya hak kazandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde yaşayan 63 yaşındaki Nilfür Arıdağ, ehliyet alma hayalini gerçekleştirmek için Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki özel bir motorlu taşıt sürücüleri kursuna başvurdu.

Teorik sınavı ilk girişinde başarıyla tamamlayan Arıdağ için direksiyon sınavı ise zorlu bir sürece dönüştü.

5 KEZ SINAVDAN KALDI AMA VAZGEÇMEDİ

Girdiği ilk beş direksiyon sınavında küçük hatalar nedeniyle başarısız olan Arıdağ, tüm aksiliklere rağmen ehliyet alma hayalinden vazgeçmedi. Kararlılığını kaybetmeyen Arıdağ, çalışmalarını sürdürerek bir kez daha sınava hazırlandı.

ALTINCI DENEMESİNDE HAYALİNE KAVUŞTU

Altıncı kez direksiyon başına geçen 63 yaşındaki Arıdağ, bu kez sınav parkurunu hatasız tamamladı. Sınavı başarıyla geçen Arıdağ, B sınıfı sürücü belgesi almaya hak kazandı.

"HİÇ PES ETMEDİM"

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Arıdağ, "Hiç pes etmedim, en sonunda ehliyetimi kazandım. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kurs eğitmeni Sinan Şerifoğlu da Arıdağ'ı tebrik ederek, "İşte azmin zaferi" değerlendirmesinde bulundu.