İzmir'de ambulansı durdurarak aracın camını kıran ve ambulans şoförünü darbeden saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, R.A.Y. isimli şüphelinin gözaltına alındığını duyurarak sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya sert tepki gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hiç kimsenin sağlık çalışanlarımıza el kaldırmaya, acil yardım bekleyen bir hastaya ulaşmalarını engellemeye hakkı yok. İzmir'de ambulansı durdurarak sürücü tarafındaki camı kıran ve ambulans sürücüsünü darbeden R.A.Y. adlı şahıs, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alındı. Başarılı çalışmalarından dolayı kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.