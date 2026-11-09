Manisa'daki 11 ölümlü facia unutulmadan Bursa'da aynı tehlike! Otobüs şoförünün yanıtı pes dedirtti

Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının üzerinden henüz bir ay bile geçmeden, Bursa'da benzer bir olay yaşandı. Yolcu otobüsünün şoförü, çevre yolunda sapağı kaçırınca geri manevra yaptı. Sürücünün tehlikeli hareketine tepki gösteren yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.