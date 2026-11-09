Manisa'daki 11 ölümlü facia unutulmadan Bursa'da aynı tehlike! Otobüs şoförünün yanıtı pes dedirtti
Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının üzerinden henüz bir ay bile geçmeden, Bursa'da benzer bir olay yaşandı. Yolcu otobüsünün şoförü, çevre yolunda sapağı kaçırınca geri manevra yaptı. Sürücünün tehlikeli hareketine tepki gösteren yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'da yolcu otobüsünün şoförü, çevre yolunda sapağı kaçırınca geri manevra yaptı. Şoförün tehlikeli hareketine tepki gösteren yolcular ile sürücü arasında tartışma yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SAPAĞI KAÇIRINCA GERİ MANEVRA YAPTI
Olay, saat 06.00 sıralarında Bursa çevre yolunda meydana geldi. Bursa-Gebze seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, sapağı kaçırınca aracı durdurarak geri manevra yaptı. Şoförün hareketine tepki gösteren yolcular, "Canımızı tehlikeye atıyorsun" diyerek sürücüyü uyardı.
"İNSANIZ YA, KAÇIRDIK İŞTE"
Yolcular ile şoför arasında yaşanan tartışmada sürücü, kendisine yöneltilen tepkilere "İnsanız ya, kaçırdık işte" sözleriyle karşılık verdi. Otobüste yaşananlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
MANİSA'DAKİ 11 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA AKILLARA GELDİ
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 Ekim'de Bursa'dan Denizli'ye giden tur otobüsünün şoförü, gişeleri kaçırınca geri manevra yapmıştı. Arkadan gelen TIR'ın otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.