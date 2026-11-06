Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. C.E.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, kavşağı geçtikten sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yozgat-Alaca kara yolu Sincan köyü kavşağında meydana geldi. C.E.'nin (62) kontrolünü yitirdiği 42 CZD 90 plakalı otomobil, kavşağı geçtikten sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

OTOMOBİLDE BULUNAN 5 YOLCU YARALANDI

Otomobilde yolcu olarak bulunan S.E. (34), F.E. (61), D.E. (4), M.E. (38) ve İ.E. (22) yaralandı. Sürücü C.E. ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Alaca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.