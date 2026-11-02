Sakarya'da aracından kokain çıkan mahalle muhtarı ve suç ortağı tutuklandı
Giriş Tarihi:
|
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği “Sokaklar Güvende” operasyonunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul'dan temin ettikleri 149 gram kokainle Sakarya'ya gelen Kocaali Merkez Mahallesi Muhtarı Beyti Kuru ve suç ortağı S.A., narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında, Kocaali Merkez Mahallesi Muhtarı Beyti Kuru ile S.A.'nın İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.
İki şüphelinin bulunduğu aracın İstanbul'dan hareket ederek Karasu ilçesine geldiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 149 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan muhtar Beyti Kuru ile S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.