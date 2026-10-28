Van’da acı haber! Polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu

Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Tayfun Akalan, geçirdiği trafik kazasında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyururken, şehit polis için taziye mesajları peş peşe geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Tayfun Akalan'ın, trafik kazasında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından 'Milletimizin başı sağ olsun' ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, "Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.