Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı! 4 kişi hayatını kaybetti
Çorum'un Alaca ilçesinde, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali Sarıaslan yönetimindeki 66 ABL 208 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında Şevket D'nin kullandığı 34 FB 4234 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü Ali Sarıarslan (61) ile aynı araçta bulunan Ömer Asaf (9), Amine (24) ve Yasemin Sarpkaya (45) yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Şevket D. (58) ile araçta bulunan Mehmet D. (33) de yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şevket D, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.