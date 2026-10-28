4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Ali Sarıarslan (61) ile aynı araçta bulunan Ömer Asaf (9), Amine (24) ve Yasemin Sarpkaya (45) yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Şevket D. (58) ile araçta bulunan Mehmet D. (33) de yaralandı.