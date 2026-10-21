Kayseri'de dehşet! Tavan yaşlı kadının üzerine çöktü
Giriş Tarihi:
|
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 75 yaşındaki F.Ö., oturduğu apartman dairesinde tavandan kopan moloz yığınının altında kalarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının görme kaybı yaşadığı ve burnunda kırık oluştuğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 3'üncü katta oturan F.Ö.'nün üzerine, henüz bilinmeyen nedenle tavandan kopan moloz yığını düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.Ö., ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden F.Ö.'nün görme kaybı yaşadığı ve burnunda kırık olduğu saptandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.