Olay 2 Ekim'de Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.

İddiaya göre, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Y.H., birkaç öğrenci ismi sayarak bu çocukların kadın velileriyle görüşmek istediğini söyledi.

"SİZ DULSUNUZ SEVGİLİ OLMAK İSTEYEN ÇOKTUR"

Okula yakın bir kafede veliler ile bir araya gelen öğretmen Y.H.'nin, görüşme esnasında bir veliye sözlü olarak "Severek mi evlendin? Senin gibi karım olsun, 40 yıl borcum olsun" dediği, bir başka veliye ise "Siz dulsunuz, sizinle sevgili olmak isteyen çok kişi vardır, evlenmeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.