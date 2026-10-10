Bayındır’da 500 milyonluk bahis ağı! Tutuklu sayısı 13’e yükseldi

İzmir’in Bayındır ilçesinde yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada üçüncü dalga operasyon düzenlendi; gözaltına alınan 8 şüpheli daha tutuklandı. Şüphelilere ait hesaplarda bir aylık süreçte yaklaşık 500 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen soruşturmada, üç dalgada tutuklananların sayısı 13’e ulaştı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada üçüncü dalga operasyon düzenlendi; gözaltına alınan 8 şüpheli daha tutuklandı. Şüphelilere ait hesaplarda bir aylık süreçte yaklaşık 500 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen soruşturmada, üç dalgada tutuklananların sayısı 13'e ulaştı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına yönelik soruşturma derinleşiyor. Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.



Üçüncü dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan A. Ö., H. T., M. Ç., F. A., C. T., S. B., M. Y. ve M. K., jandarmadaki işlemlerinin ardından Bayındır Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen ilk operasyonda, şüphelilere ait hesaplarda bir aylık süreçte yaklaşık 500 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti. Yasa dışı bahis, IBAN kiralama ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet yürüttükleri iddiasıyla ilk operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.



İkinci dalga operasyonda ise gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Üçüncü dalga operasyonda gerçekleşen 8 tutuklamayla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı toplam 13'e yükseldi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.