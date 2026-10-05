İstanbul’da 6 Ekim ulaşım kararı! Hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim’de toplu ulaşım kararı belli oldu. İstanbulkart entegrasyonundaki araçlarda gün boyunca ücret alınmayacak. Peki Marmaray da ücretsiz mi?
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, 6 Ekim Salı günü çeşitli etkinliklerle anılacak. İstanbul'da toplu ulaşımı kullanacak vatandaşlar için de gün boyunca geçerli olacak ulaşım düzenlemesi açıklandı. 6 Ekim'de İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarında ücret alınmayacak.
6 EKİM'DE İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Yapılan açıklamaya göre 6 Ekim tarihinde İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Uygulama gece yarısı saat 00.00'da başlayacak. 6 Ekim gününün sonuna kadar devam edecek.
Ücretsiz ulaşımdan yararlanmak isteyenlerin ise mevcut İstanbulkart'larını turnike ve validatörlerde okutması yeterli olacak.
HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK?
Ücretsiz ulaşım kapsamında İstanbulkart sistemine dahil olan araçlar şöyle:
- İETT otobüsleri
- Metro
- Metrobüs
- Tramvay
- Şehir Hatları vapurları
- İstanbulkart entegrasyonunda yer alan diğer toplu ulaşım araçları
Bu araçları kullanan vatandaşlardan 6 Ekim boyunca ulaşım ücreti alınmayacak.