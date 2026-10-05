Ücretsiz ulaşım uygulaması 6 Ekim saat 00.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek. (A Haber Foto Arşivi)

MARMARAY DA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle Marmaray'ın ücretsiz olup olmayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Marmaray, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletildiği için kent içindeki diğer ulaşım araçlarından farklı bir konumda bulunuyor. Bu nedenle ücretsiz ulaşım kararının Marmaray için de geçerli olup olmadığına ilişkin ayrıca yapılacak açıklama önem taşıyor.