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İstanbul’da 6 Ekim ulaşım kararı! Hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da 6 Ekim ulaşım kararı! Hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim’de toplu ulaşım kararı belli oldu. İstanbulkart entegrasyonundaki araçlarda gün boyunca ücret alınmayacak. Peki Marmaray da ücretsiz mi?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, 6 Ekim Salı günü çeşitli etkinliklerle anılacak. İstanbul'da toplu ulaşımı kullanacak vatandaşlar için de gün boyunca geçerli olacak ulaşım düzenlemesi açıklandı. 6 Ekim'de İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarında ücret alınmayacak.

6 Ekim’de İstanbulkart entegrasyonundaki ulaşım araçları ücretsiz olacak. (A Haber Grafik Ekibi)6 Ekim’de İstanbulkart entegrasyonundaki ulaşım araçları ücretsiz olacak. (A Haber Grafik Ekibi)

6 EKİM'DE İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre 6 Ekim tarihinde İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Uygulama gece yarısı saat 00.00'da başlayacak. 6 Ekim gününün sonuna kadar devam edecek.

Ücretsiz ulaşımdan yararlanmak isteyenlerin ise mevcut İstanbulkart'larını turnike ve validatörlerde okutması yeterli olacak.

Otobüs, metro, metrobüs ve tramvaylarda 6 Ekim’de ücret alınmayacak. (A Haber Foto Arşivi)Otobüs, metro, metrobüs ve tramvaylarda 6 Ekim’de ücret alınmayacak. (A Haber Foto Arşivi)

HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

Ücretsiz ulaşım kapsamında İstanbulkart sistemine dahil olan araçlar şöyle:

  • İETT otobüsleri
  • Metro
  • Metrobüs
  • Tramvay
  • Şehir Hatları vapurları
  • İstanbulkart entegrasyonunda yer alan diğer toplu ulaşım araçları

Bu araçları kullanan vatandaşlardan 6 Ekim boyunca ulaşım ücreti alınmayacak.

Ücretsiz ulaşım uygulaması 6 Ekim saat 00.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek. (A Haber Foto Arşivi)Ücretsiz ulaşım uygulaması 6 Ekim saat 00.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek. (A Haber Foto Arşivi)

MARMARAY DA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle Marmaray'ın ücretsiz olup olmayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Marmaray, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletildiği için kent içindeki diğer ulaşım araçlarından farklı bir konumda bulunuyor. Bu nedenle ücretsiz ulaşım kararının Marmaray için de geçerli olup olmadığına ilişkin ayrıca yapılacak açıklama önem taşıyor.

İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yılında toplu ulaşım ücretsiz olacak. (A Haber Foto Arşivi)İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yılında toplu ulaşım ücretsiz olacak. (A Haber Foto Arşivi)

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU'NUN KAÇINCI YILI?

İstanbul'un işgalden kurtuluşunun üzerinden 103 yıl geçti. 6 Ekim 1923'te Türk ordusunun İstanbul'a girmesiyle kentteki işgal dönemi sona erdi. Bu tarih, İstanbul'un kurtuluş günü olarak her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Bu yıl da 6 Ekim'de İstanbul genelinde kurtuluş yıl dönümüne ilişkin programlar düzenlenecek. Ücretsiz ulaşım uygulaması ise vatandaşların kent içindeki ulaşımını kolaylaştıracak.

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