Sadece 1 ay evli kaldı, hayatı kabusa döndü: "Yolumu kesip bıçakladılar, can güvenliğim yok"
Şanlıurfa’da 24 Nisan 2026’da evlendiği eşiyle yalnızca 1 ay birlikte yaşadığını belirten Ömer Atılgan, tehdit edildikten sonra yolunun kesilerek bıçaklandığını ileri sürdü. Atılgan, eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişi ve yakınları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek can güvenliğinin olmadığını söyledi.
Şanlıurfa'da yaşayan 36 yaşındaki Ömer Atılgan, 26 yaşındaki İ.A. ile 24 Nisan 2026'da evlendi. Atılgan, yalnızca 1 ay süren evliliğinin ardından hayatının kabusa dönüştüğünü öne sürdü.
İ.A. ile tanıştıktan yaklaşık 1 ay sonra evlilik kararı aldıklarını belirten Atılgan, eşinin kendisinden hamile olduğunu söylediğini ve bunun üzerine evlendiklerini ifade etti.
Atılgan, evlilik sürecinde 1 aylık bebeğin ilaç temin edilerek aldırıldığını iddia etti. Bu durumu eşine ait telefondaki mesajlardan öğrendiğini öne süren Atılgan, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
"MUTLU BİR EVLİLİK YAPMAK İSTERKEN HAYATIM CEHENNEME DÖNDÜ"
Yaşadıklarını anlatan Atılgan, "Mutlu bir evlilik yapmak isterken hayatım cehenneme döndü. Tanıştığım İ.A. isimli kadın bir ay içerisinde bana hamile olduğunu söyledi ve evlendik" dedi.
Atılgan, evlilik sonrasında çocuğun kendisinden olup olmadığını araştırdığını ve bu süreçte çocuğun ilaç temin edilerek aldırıldığını öne sürdü.
Mesaj kayıtlarında eşinin annesi ile bir sağlık çalışanının da konuya dahil olduğunu gördüğünü iddia eden Atılgan, "Annesi hesabından para göndererek ilacı temin etti ve çocuğu bu şekilde düşürdüler. Olay sonrası savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.
DÜĞÜN ALTINLARIYLA İLGİLİ DE İDDİADA BULUNDU
Atılgan, evlilik sonrasında eşinden düğün altınlarını istediğini ve bu konuda kendisine mesaj gönderildiğini ileri sürdü.
Atılgan, "Suç duyurusu sonrası evlilik yaptığım kadından altınlarımı istedim. O da bana, 'Altınlarla hayatımı yaşıyorum, herkesi senin gibi kandırıyorum, şimdi de seni kandırıyorum' dedi ve bu mesaj kayıtları bende mevcuttur" diye konuştu.
Atılgan, söz konusu mesajların eşinin kendi adına kayıtlı telefon numaralarından gönderildiğini iddia etti.
"ÖLÜM TEHDİDİNDEN DOLAYI UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM"
Eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Atılgan, bu nedenle 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.
Atılgan, "Bu İ.A. isimli kişi beni ölümle tehdit ettiği için 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Karara rağmen 15 Eylül'de erkek arkadaşı olarak bildiğim kişinin fotoğrafını çektiğim için beni yine ölümle tehdit ettiler. Daha dün kız kardeşi tarafından yine aynı şekilde ölüm tehdidi mesajları bana geldi" dedi.
YOLUNUN KESİLİP BIÇAKLANDIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Atılgan, son olarak yaklaşık 1 hafta önce yolunun kesildiğini ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını öne sürdü.
Eşinin birden fazla sevgilisi olduğunu ve hem eşinden hem de eşinin sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü kişilerden tehditler aldığını iddia eden Atılgan, can güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.
Atılgan, yaşadıklarının ardından farklı konularda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularında bulunduğunu söyledi.
"ÇOK MAĞDUR EDİLDİM, DOLANDIRILDIM"
Atılgan, "Bu durumda çok mağdur edildim, dolandırıldım" diyerek yaşadığı süreci anlattı.
Evlilik ve boşanma sürecine dair çeşitli iddialarda bulunan Atılgan, eşinin kendisinden önce de evlilik yaptığını ve bu evliliğin iki ay sürdüğünü öne sürdü.
Atılgan ayrıca başka kişilerin hesaplarından eşinin hesabına farklı tarihlerde para gönderildiğini iddia ederek bu konuda da savcılığa başvurduğunu belirtti.
YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRALIK ZARAR İDDİASI
Can güvenliğinin olmadığını söyleyen Atılgan, yetkililerden koruma sağlanmasını ve yaklaşık 1 milyon liralık zararının karşılanmasını istedi.
Atılgan'ın iddialarıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor.