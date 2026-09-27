Atılgan, evlilik sürecinde 1 aylık bebeğin ilaç temin edilerek aldırıldığını iddia etti. Bu durumu eşine ait telefondaki mesajlardan öğrendiğini öne süren Atılgan, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

İ.A. ile tanıştıktan yaklaşık 1 ay sonra evlilik kararı aldıklarını belirten Atılgan, eşinin kendisinden hamile olduğunu söylediğini ve bunun üzerine evlendiklerini ifade etti.

Ömer Atılgan, boşanma sürecinde yaşadığı olaylarla ilgili iddialarını anlattı. (Foto: İHA)

"MUTLU BİR EVLİLİK YAPMAK İSTERKEN HAYATIM CEHENNEME DÖNDÜ"

Yaşadıklarını anlatan Atılgan, "Mutlu bir evlilik yapmak isterken hayatım cehenneme döndü. Tanıştığım İ.A. isimli kadın bir ay içerisinde bana hamile olduğunu söyledi ve evlendik" dedi.

Atılgan, evlilik sonrasında çocuğun kendisinden olup olmadığını araştırdığını ve bu süreçte çocuğun ilaç temin edilerek aldırıldığını öne sürdü.

Mesaj kayıtlarında eşinin annesi ile bir sağlık çalışanının da konuya dahil olduğunu gördüğünü iddia eden Atılgan, "Annesi hesabından para göndererek ilacı temin etti ve çocuğu bu şekilde düşürdüler. Olay sonrası savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.

DÜĞÜN ALTINLARIYLA İLGİLİ DE İDDİADA BULUNDU

Atılgan, evlilik sonrasında eşinden düğün altınlarını istediğini ve bu konuda kendisine mesaj gönderildiğini ileri sürdü.

Atılgan, "Suç duyurusu sonrası evlilik yaptığım kadından altınlarımı istedim. O da bana, 'Altınlarla hayatımı yaşıyorum, herkesi senin gibi kandırıyorum, şimdi de seni kandırıyorum' dedi ve bu mesaj kayıtları bende mevcuttur" diye konuştu.

Atılgan, söz konusu mesajların eşinin kendi adına kayıtlı telefon numaralarından gönderildiğini iddia etti.