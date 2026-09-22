Amasya'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu! Çok sayıda yaralı var
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde İstanbul-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi. Kazada 24 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
İstanbul'dan Ağrı istikametine giden M.S. idaresindeki 04 ABG 628 plakalı yolcu otobüsü, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Gökçebağ mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya girdi.
24 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 24 kişi yaralandı.
Yaralılar, Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.