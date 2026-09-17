Peş peşe gelecek fırtına hücrelerine dikkat: Uzman tarih verip uyardı, yeni yağışlı sistem geliyor! 12 ile sarı kodlu alarm
Yağışlı hava bugün Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da ara ara yağış geçişleri görüleceğini, yarın İç Anadolu ile Karadeniz genelinin yağışlı olacağını belirtti. Salı günü kuzeyden gelecek serin hava ile sıcaklıklar birkaç derece daha düşecek.
Kuvvetli yağış Ege'nin güneyinden Ankara'ya uzanan hat boyunca etkisini gösterirken, Antalya'nın batısına Akdeniz üzerinden peş peşe yağış ve fırtına hücreleri yaklaşıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber'de sistemin Antalya'ya yaklaşık bir ila bir buçuk saat içinde ulaşabileceğini, Muğla ile Antalya çevresinde sel, su baskını ve taşkın riski bulunduğunu belirtti. Yağışların yarın İç Anadolu ve Karadeniz genelinde sürmesi, salı günü sıcaklıkların birkaç derece daha düşmesi öngörülüyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları ve meteorolojik uyarılar...
ANTALYA'YA PEŞ PEŞE YAĞIŞ HÜCRELERİ YAKLAŞIYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve Ankara'ya uzanan hat boyunca kuvvetli yağışların etkili olduğunu belirtti. Tek; Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Denizli, Uşak ve Afyon'u yağış görülen yerler arasında sıraladı. Batı Karadeniz'in kuzeyinde de yağış bulunduğunu kaydetti.
"Önümüzdeki birkaç saat içerisinde Antalya'nın batısında, Akdeniz üzerinden gelen çok kuvvetli, konvektif hücreler diye tanımladığımız yapılar var" diyen Tek, Antalya'yı da kapsayan Muğla-Antalya hattında kuvvetli yağışın etkili olacağını bildirdi.
Sistemin Antalya'ya yaklaşık bir ila bir buçuk saat içinde ulaşabileceğini belirten uzman, fırtına ve yağış hücrelerinin peş peşe gelmesinin bölgedeki yağış riskini artırdığını söyledi.
SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT
Tek, "Sel, su baskını, taşkın riski şu anda gözüküyor. Sistem şu anda Rodos'la Antalya arasındaki alanda, Akdeniz üzerinde ve adım adım Antalya'ya doğru yanaşıyor" dedi.
Yağışın özellikle Antalya'nın batısındaki Teke Yarımadası ile Muğla, Aydın, Isparta ve Burdur çevresinde çok kuvvetli olduğunu aktaran meteoroloji uzmanı, etkinin öğle ve öğleden sonraki saatlerde de süreceğini belirtti. Yağışlı yapıların bölgeye parça parça geldiğini de ekledi.