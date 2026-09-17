-°C
CANLI YAYIN

Peş peşe gelecek fırtına hücrelerine dikkat: Uzman tarih verip uyardı, yeni yağışlı sistem geliyor! 12 ile sarı kodlu alarm

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Peş peşe gelecek fırtına hücrelerine dikkat: Uzman tarih verip uyardı, yeni yağışlı sistem geliyor! 12 ile sarı kodlu alarm

Yağışlı hava bugün Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da ara ara yağış geçişleri görüleceğini, yarın İç Anadolu ile Karadeniz genelinin yağışlı olacağını belirtti. Salı günü kuzeyden gelecek serin hava ile sıcaklıklar birkaç derece daha düşecek.

Kuvvetli yağış Ege'nin güneyinden Ankara'ya uzanan hat boyunca etkisini gösterirken, Antalya'nın batısına Akdeniz üzerinden peş peşe yağış ve fırtına hücreleri yaklaşıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber'de sistemin Antalya'ya yaklaşık bir ila bir buçuk saat içinde ulaşabileceğini, Muğla ile Antalya çevresinde sel, su baskını ve taşkın riski bulunduğunu belirtti. Yağışların yarın İç Anadolu ve Karadeniz genelinde sürmesi, salı günü sıcaklıkların birkaç derece daha düşmesi öngörülüyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları ve meteorolojik uyarılar...

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Akdeniz üzerinden ilerleyen kuvvetli yağış ve fırtına hücrelerinin Antalya’nın batısında etkisini artırdığını belirtti. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv, MGM)Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Akdeniz üzerinden ilerleyen kuvvetli yağış ve fırtına hücrelerinin Antalya’nın batısında etkisini artırdığını belirtti. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv, MGM)

ANTALYA'YA PEŞ PEŞE YAĞIŞ HÜCRELERİ YAKLAŞIYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve Ankara'ya uzanan hat boyunca kuvvetli yağışların etkili olduğunu belirtti. Tek; Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Denizli, Uşak ve Afyon'u yağış görülen yerler arasında sıraladı. Batı Karadeniz'in kuzeyinde de yağış bulunduğunu kaydetti.

"Önümüzdeki birkaç saat içerisinde Antalya'nın batısında, Akdeniz üzerinden gelen çok kuvvetli, konvektif hücreler diye tanımladığımız yapılar var" diyen Tek, Antalya'yı da kapsayan Muğla-Antalya hattında kuvvetli yağışın etkili olacağını bildirdi.

17 EYLÜL HAVA DURUMU: 12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Sistemin Antalya'ya yaklaşık bir ila bir buçuk saat içinde ulaşabileceğini belirten uzman, fırtına ve yağış hücrelerinin peş peşe gelmesinin bölgedeki yağış riskini artırdığını söyledi.

Uzman, Muğla-Antalya hattında sel, su baskını ve taşkın riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.Uzman, Muğla-Antalya hattında sel, su baskını ve taşkın riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Tek, "Sel, su baskını, taşkın riski şu anda gözüküyor. Sistem şu anda Rodos'la Antalya arasındaki alanda, Akdeniz üzerinde ve adım adım Antalya'ya doğru yanaşıyor" dedi.

Yağışın özellikle Antalya'nın batısındaki Teke Yarımadası ile Muğla, Aydın, Isparta ve Burdur çevresinde çok kuvvetli olduğunu aktaran meteoroloji uzmanı, etkinin öğle ve öğleden sonraki saatlerde de süreceğini belirtti. Yağışlı yapıların bölgeye parça parça geldiğini de ekledi.

Afyon ve Konya üzerinden ilerleyen yağışlı sistemin Ankara ile Eskişehir çevresinde etkili olabileceği belirtildi.Afyon ve Konya üzerinden ilerleyen yağışlı sistemin Ankara ile Eskişehir çevresinde etkili olabileceği belirtildi.

ANKARA KISA SÜRE İÇİNDE YAĞIŞIN ALTINDA KALABİLİR

Gece saatlerinde etkili olan yağışın Antalya'nın kuzeyine kaydığını belirten Tek, yaklaşan yapının ikinci bir sistem olduğunu söyledi.

Yağışlı alanın Ankara'ya doğru ilerlediğini aktaran Tek, başkentin sistemin altında kalabileceğini ifade etti. Afyon, Konya, Ankara ve Eskişehir arasındaki bölgede de yağışın etkili biçimde sürdüğünü bildirdi.

Marmara’nın doğusunda gün boyunca aralıklı yağış görülürken İstanbul’daki geçişlerin önceki güne göre daha hafif olması bekleniyor.Marmara’nın doğusunda gün boyunca aralıklı yağış görülürken İstanbul’daki geçişlerin önceki güne göre daha hafif olması bekleniyor.

MARMARA'NIN DOĞUSUNDA YAĞIŞ ÇOK KUVVETLİ DEĞİL

Marmara'nın doğusunda gün boyunca yağış görüleceğini belirten Tek, bu bölgedeki yağışların çok kuvvetli olmadığını kaydetti.

Tek, "İstanbul'daki yağış dün kadar çok fazla etkili değil ama ara ara İstanbul'da geçişler göreceğiz" değerlendirmesini paylaştı. Batı Karadeniz'de ise yağışlı havanın gün boyunca etkisini sürdüreceğini söyledi.

Kuvvetli yağışların yarın İç Anadolu ve Karadeniz genelinde etkisini göstermesi, hafta sonuna doğru Doğu Karadeniz’de yoğunlaşması öngörülüyor.Kuvvetli yağışların yarın İç Anadolu ve Karadeniz genelinde etkisini göstermesi, hafta sonuna doğru Doğu Karadeniz’de yoğunlaşması öngörülüyor.

YAĞIŞ YARIN İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'E YAYILACAK

Meteoroloji uzmanı, sistemlerin bugün ve yarın özellikle yurdun batısında, Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz'de etkili olacağını belirtti. Yarın Akdeniz'in doğusunda, İç Anadolu ve Karadeniz genelinde yağış görüleceğini, hafta sonuna doğru yağışların daha çok Doğu Karadeniz'de süreceğini aktardı.

Kuzeyden gelen serin hava salı günü sıcaklıkları birkaç derece daha düşürerek sonbahar koşullarını belirginleştirecek.Kuzeyden gelen serin hava salı günü sıcaklıkları birkaç derece daha düşürerek sonbahar koşullarını belirginleştirecek.

SALI GÜNÜ SICAKLIKLAR BİRKAÇ DERECE DAHA DÜŞECEK

Tek, "Önümüzdeki salı günü tekrar kuzeyden daha serin havalar geliyor. Sıcaklıklar düştü ama önümüzdeki salıdan itibaren birkaç derece daha düşüşleri göreceğiz" sözleriyle hava sıcaklıklarındaki değişimi anlattı. "Yani sonbaharı iliklerimize kadar hissedeceğiz gibi gözüküyor ilk defa." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak nedeniyle Ankara, Antalya ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak nedeniyle Ankara, Antalya ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak nedeniyle 12 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamına Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Muğla, Uşak ve Kırıkkale alındı. Bu illerde yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz’de etkili olan kuvvetli sağanak; sel, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama riskini artırıyor.Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz’de etkili olan kuvvetli sağanak; sel, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama riskini artırıyor.

GÜNEY VE İÇ EGE İLE BATI AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'de 17 Eylül Perşembe günü yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldü. Yağışın sabah saatlerinden itibaren Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta ve Burdur'da, ilerleyen saatlerde ise Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de etkili olacağı bildirildi. 05.00-23.00 saatlerini kapsayan uyarıda sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksama risklerine karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Eskişehir’in doğusunda aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Eskişehir’in doğusunda aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ANKARA VE ÇEVRESİNDE YEREL KUVVETLİ SAĞANAK

Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum için 17 Eylül Perşembe günü kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bölgede 11.00 - 21.00 saatleri arasında aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı. Olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması istendi.

#Hava Durumu #Sarı Kodlu Uyarı
Önceki Haber
Yapay zeka uygulamaları için nasıl bir laptop gerekir?
Yapay zeka uygulamaları için nasıl bir laptop gerekir?
“Eşeksin, hayvansın” dedi! Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar
Sonraki Haber
“Eşeksin, hayvansın” dedi! Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın