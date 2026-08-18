Muğla'da can pazarı! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
Muğla'nın Milas ilçesinde İstanbul-Bodrum seferini yapan yolcu otobüsü, Söke-Milas kara yolunda demir yüklü TIR'a çarptı; kazada otobüs şoförü Hamit Torun ile yolculardan Mustafa Saydam ve Songül Demir hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ağır yaralıların bulunduğu kazada bilanço hastaneden gelen acı haberle ağırlaştı.
Kaza, Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Hamit Torun yönetimindeki İstanbul-Bodrum seferini yapan Villa Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen İlter D. idaresindeki demir yüklü TIR'a çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE YOLCU OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazada otobüs şoförü Hamit Torun ile yolculardan Mustafa Saydam olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 18 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
HASTANEDEN ACI HABER GELDİ
Durumu ağır olan 3 yaralıdan Songül Demir, tedavi gördüğü ilçedeki özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Milas Kaymakamı Vural Karagül de kaza bölgesine gelerek ekiplerden olayla ilgili bilgi aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.