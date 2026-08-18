CANLI YAYIN

Muğla'da can pazarı! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Muğla'da can pazarı! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Milas ilçesinde İstanbul-Bodrum seferini yapan yolcu otobüsü, Söke-Milas kara yolunda demir yüklü TIR'a çarptı; kazada otobüs şoförü Hamit Torun ile yolculardan Mustafa Saydam ve Songül Demir hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ağır yaralıların bulunduğu kazada bilanço hastaneden gelen acı haberle ağırlaştı.

Kaza, Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Hamit Torun yönetimindeki İstanbul-Bodrum seferini yapan Villa Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen İlter D. idaresindeki demir yüklü TIR'a çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE YOLCU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada otobüs şoförü Hamit Torun ile yolculardan Mustafa Saydam olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 18 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Durumu ağır olan 3 yaralıdan Songül Demir, tedavi gördüğü ilçedeki özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Milas Kaymakamı Vural Karagül de kaza bölgesine gelerek ekiplerden olayla ilgili bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de akraba kavgasında dehşet! 1 ölü 1 yaralı
Sonraki Haber
Mardin'de akraba kavgasında dehşet! 1 ölü 1 yaralı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın