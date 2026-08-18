Kazada otobüs şoförü Hamit Torun ile yolculardan Mustafa Saydam olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 18 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

(Fotoğraf: AA)

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Durumu ağır olan 3 yaralıdan Songül Demir, tedavi gördüğü ilçedeki özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.