İnşaatta çalışırken dengesini kaybetti! 39 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde devam eden bir inşaat çalışması sırasında feci bir kaza meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katında, kolon iskelesi üzerinde çalışan 39 yaşındaki kalıp ustası Haşim Çınar, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.