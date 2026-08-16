İnşaatta çalışırken dengesini kaybetti! 39 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde devam eden bir inşaat çalışması sırasında feci bir kaza meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katında, kolon iskelesi üzerinde çalışan 39 yaşındaki kalıp ustası Haşim Çınar, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'ndeki yapımı devam eden 3 katlı inşaatta meydana geldi.
Kalıp ustası olarak çalışan Haşim Çınar, en üst kattaki kolon iskelesinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çınar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.