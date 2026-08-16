Anahtarını unutunca bu yolu denedi! Uzman çavuş itfaiye merdiveninde can verdi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde anahtarını unuttuğu 5. kattaki evine girebilmek için itfaiyeden yardım isteyen 36 yaşındaki Uzman Çavuş Kasım Yurt'un girişimi faciayla sonuçlandı. İtfaiye aracının kayması sonucu duvar ile merdiven sepeti arasında sıkışarak ağır yaralanan Yurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde evinin anahtarını unutan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Kasım Yurt, Merkez Mahallesi'nde bulunan 5. kattaki dairesine girebilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

BALKONA ULAŞAMAYINCA AŞAĞI İNMEK İSTEDİ

Yurt, itfaiye aracının merdiveninin ucundaki sepetle balkona ulaşmaya çalıştı. Merdivenin balkona ulaşamaması üzerine Yurt, girişiminden vazgeçerek aşağı inmek istedi.

Bu sırada itfaiye aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle kaydı.

DUVAR İLE SEPET ARASINDA SIKIŞTI

Duvar ile sepet arasında sıkışarak ağır yaralanan Yurt, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yurt, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Derecik Kaymakamı İbrahim Yazıcı da hastaneye gelerek Yurt'un yakınlarıyla görüştü.