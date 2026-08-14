Sinop sahilinde şüpheli cisim! Teknik inceleme yapılacak

Sinop’un kuzey sahilinde denize giren bir vatandaş, suyun içinde roket veya füze parçasını andıran şüpheli bir cisim buldu. Sahile çıkarılan ve çevredeki vatandaşların da dikkatini çeken cismin mühimmat ya da askeri ekipmana ait olup olmadığı henüz belirlenemezken, teknik incelemeyle cismin niteliğinin ve denize nasıl ulaştığının ortaya çıkarılması bekleniyor.

Sinop'un kuzey sahilinde denize giren bir vatandaşın fark ettiği şüpheli cisim, bölgede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Denizin içinden çıkarılarak kıyıya getirilen cismin şekli, roket veya füze parçası olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

SAHİLE ÇIKARDI, HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Şüpheli cisim, kısa sürede sahilde bulunan diğer vatandaşların da dikkatini çekti. Cismin mühimmat, askeri ekipman veya bunlara ait bir parça olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

ROKET Mİ, MÜHİMMAT MI?

Cismin gerçek niteliği yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenecek. İncelemede özellikle cismin mühimmat özelliği taşıyıp taşımadığı ve denize hangi yolla ulaştığı araştırılacak.

Sinop'ta daha önce de benzer bir gelişme yaşanmış, Ayancık ilçesinde denizden benzer nitelikte bir mühimmat parçası çıkarılmıştı.