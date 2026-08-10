Klima kullananlar dikkat! Bakanlık açıkladı: Doğru ayarla faturada yüzde 15 tasarruf mümkün

Bakanlık uzmanları, 24 derecelik ayarın konfor ile enerji tasarrufu arasında uygun bir denge oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Bakanlık uzmanları, yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 dereceye ayarlanmasını öneriyor. Uzmanlara göre bu ayar, hem ortamın yeterince serin tutulmasına hem de gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Enerji tüketimindeki artışın önüne geçmek için en kolay uygulanabilecek yöntemlerden biri ise klimanın sıcaklık ayarını doğru yapmak.

Bakanlık verilerine göre klima kaynaklı tüketim artış gösterebilir.

SICAKLIK AYARINI 2 DERECE YÜKSELTMEK FARK YARATIYOR

Klimayı gereğinden düşük bir sıcaklığa ayarlamak, cihazın daha fazla çalışmasına ve dolayısıyla elektrik tüketiminin yükselmesine yol açabiliyor. Bakanlık uzmanları, sıcaklık ayarının her 2 derece daha yüksek seçilmesiyle enerji faturasında yüzde 15'e varan tasarruf sağlanabileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle yaz aylarında klimayı mümkün olan en düşük dereceye getirmek yerine, ortam konforunu koruyacak uygun bir sıcaklık belirlemek önem taşıyor.