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Klima kullananlar dikkat! Bakanlık açıkladı: Doğru ayarla faturada yüzde 15 tasarruf mümkün

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Klima kullananlar dikkat! Bakanlık açıkladı: Doğru ayarla faturada yüzde 15 tasarruf mümkün

Klima kullanımı arttıkça elektrik tüketimi de büyüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çalışmasına göre 2025’te 11 milyon olan klima stokunun 2035’te iki katına çıkması bekleniyor. Uzmanlar, doğru sıcaklık ayarıyla faturada yüzde 15’e varan tasarrufun bile mümkün olduğunu söylüyor.

Yaz sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte klima kullanımı da giderek yaygınlaşıyor. Artan klima kullanımı, yalnızca evlerin elektrik faturalarına değil, ülkenin toplam elektrik talebine de yansıyor. Özellikle sıcak hava dalgalarının yaşandığı günlerde soğutma amacıyla kullanılan klimalar, elektrik tüketimindeki artışın önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Bakanlık çalışmasına göre klima stoku 2035’te artacak. (A Haber Grafik Ekibi)Bakanlık çalışmasına göre klima stoku 2035’te artacak. (A Haber Grafik Ekibi)

EVLERDEKİ KLİMA SAYISI 10 YILDA İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Bakanlık uzmanlarının yaptığı çalışmaya göre, 2025 yılında Türkiye'de hanelerde yaklaşık 11 milyon klima bulunuyor. Önümüzdeki 10 yıllık döneme ilişkin projeksiyonlarda ise klima stokunun iki katına çıkması bekleniyor.

Bu artışın temelinde yaz aylarında yükselen sıcaklıkların yanı sıra klima kullanımının hanelerde giderek yaygınlaşması bulunuyor. İklim değişikliğinin etkisiyle sıcak hava dalgalarının daha sık görülmesi de soğutma ihtiyacını artırıyor.

Hanelerde klimaların elektrik tüketimi 2035’te yükselebilir. (A Haber)Hanelerde klimaların elektrik tüketimi 2035’te yükselebilir. (A Haber)

ELEKTRİK TÜKETİMİ 2035'TE 12 BİN GWH'İ AŞABİLİR

Klima sayısındaki artış, elektrik tüketimine de doğrudan yansıyacak. Bakanlığın çalışmasına göre hanelerde ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılan klimaların toplam elektrik tüketimi 2025 yılında 5-6 bin GWh seviyesinde bulunuyor.

Bu rakamın önümüzdeki yıllarda yükselmesi bekleniyor. Yapılan projeksiyonlara göre söz konusu tüketim 2035 yılında 12 bin GWh'in üzerine çıkabilir.

Başka bir ifadeyle, hanelerde klima kullanımının yaygınlaşması elektrik talebinde de daha belirgin bir etki oluşturabilir. Özellikle aşırı sıcakların yaşandığı dönemlerde aynı anda çok sayıda klimanın çalışması, günlük elektrik tüketiminin yüksek seviyelere çıkmasına neden olabiliyor.

Bakanlık, klima kullanımında 24 derece ayarını önerdi.Bakanlık, klima kullanımında 24 derece ayarını önerdi.

BAKANLIKTAN KLİMA SICAKLIĞI İÇİN 24 DERECE ÖNERİSİ

Enerji tüketimindeki artışın önüne geçmek için en kolay uygulanabilecek yöntemlerden biri ise klimanın sıcaklık ayarını doğru yapmak.

Bakanlık uzmanları, yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 dereceye ayarlanmasını öneriyor. Uzmanlara göre bu ayar, hem ortamın yeterince serin tutulmasına hem de gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Bakanlık uzmanları, 24 derecelik ayarın konfor ile enerji tasarrufu arasında uygun bir denge oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Bakanlık verilerine göre klima kaynaklı tüketim artış gösterebilir.Bakanlık verilerine göre klima kaynaklı tüketim artış gösterebilir.

SICAKLIK AYARINI 2 DERECE YÜKSELTMEK FARK YARATIYOR

Klimayı gereğinden düşük bir sıcaklığa ayarlamak, cihazın daha fazla çalışmasına ve dolayısıyla elektrik tüketiminin yükselmesine yol açabiliyor. Bakanlık uzmanları, sıcaklık ayarının her 2 derece daha yüksek seçilmesiyle enerji faturasında yüzde 15'e varan tasarruf sağlanabileceğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle yaz aylarında klimayı mümkün olan en düşük dereceye getirmek yerine, ortam konforunu koruyacak uygun bir sıcaklık belirlemek önem taşıyor.

Klima kullanımındaki artış elektrik tüketimine de yansıyor.Klima kullanımındaki artış elektrik tüketimine de yansıyor.

KLİMA KULLANIRKEN FATURAYI AZALTMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Bakanlık çalışmasındaki öneriler doğrultusunda klima kullanımında enerji tüketimini azaltmak için dikkat edilebilecek noktalar şöyle:

  • Klima sıcaklığını yaz aylarında 24 derecenin altına indirmemek.
  • Gereğinden düşük sıcaklık ayarlarından kaçınmak.
  • Sıcaklık ayarını 2 derece yükselterek enerji tüketimini azaltmak.
  • Klimayı yalnızca ihtiyaç duyulan zamanlarda çalıştırmak.
  • Aşırı sıcak günlerde klima kullanımının elektrik talebini artırabileceğini göz önünde bulundurmak.

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