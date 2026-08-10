Klima kullananlar dikkat! Bakanlık açıkladı: Doğru ayarla faturada yüzde 15 tasarruf mümkün
Klima kullanımı arttıkça elektrik tüketimi de büyüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çalışmasına göre 2025’te 11 milyon olan klima stokunun 2035’te iki katına çıkması bekleniyor. Uzmanlar, doğru sıcaklık ayarıyla faturada yüzde 15’e varan tasarrufun bile mümkün olduğunu söylüyor.
Yaz sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte klima kullanımı da giderek yaygınlaşıyor. Artan klima kullanımı, yalnızca evlerin elektrik faturalarına değil, ülkenin toplam elektrik talebine de yansıyor. Özellikle sıcak hava dalgalarının yaşandığı günlerde soğutma amacıyla kullanılan klimalar, elektrik tüketimindeki artışın önemli nedenleri arasında yer alıyor.
EVLERDEKİ KLİMA SAYISI 10 YILDA İKİ KATINA ÇIKABİLİR
Bakanlık uzmanlarının yaptığı çalışmaya göre, 2025 yılında Türkiye'de hanelerde yaklaşık 11 milyon klima bulunuyor. Önümüzdeki 10 yıllık döneme ilişkin projeksiyonlarda ise klima stokunun iki katına çıkması bekleniyor.
Bu artışın temelinde yaz aylarında yükselen sıcaklıkların yanı sıra klima kullanımının hanelerde giderek yaygınlaşması bulunuyor. İklim değişikliğinin etkisiyle sıcak hava dalgalarının daha sık görülmesi de soğutma ihtiyacını artırıyor.
ELEKTRİK TÜKETİMİ 2035'TE 12 BİN GWH'İ AŞABİLİR
Klima sayısındaki artış, elektrik tüketimine de doğrudan yansıyacak. Bakanlığın çalışmasına göre hanelerde ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılan klimaların toplam elektrik tüketimi 2025 yılında 5-6 bin GWh seviyesinde bulunuyor.
Bu rakamın önümüzdeki yıllarda yükselmesi bekleniyor. Yapılan projeksiyonlara göre söz konusu tüketim 2035 yılında 12 bin GWh'in üzerine çıkabilir.
Başka bir ifadeyle, hanelerde klima kullanımının yaygınlaşması elektrik talebinde de daha belirgin bir etki oluşturabilir. Özellikle aşırı sıcakların yaşandığı dönemlerde aynı anda çok sayıda klimanın çalışması, günlük elektrik tüketiminin yüksek seviyelere çıkmasına neden olabiliyor.