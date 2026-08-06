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Çatalca'da eğitim uçağı acil iniş yaptı! Öğrenci pilot yaralandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Çatalca'da eğitim uçağı acil iniş yaptı! Öğrenci pilot yaralandı

Çatalca'da Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçuşu için hareket eden uçakta, öğrenci pilot Baran B.'nin sert iniş yapması sonucu uçakta hasar oluştu. Pilot Baran B. hafif yaralandı.

Kaza, 17.55 sıralarında Bahşayiş Mahallesi'nde meydana geldi. HezarfenHavalimanı'nda eğitim uçuşu sırasında öğrenci pilot Baran B. sert iniş gerçekleştirdi.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

İniş sonrası uçakta hasar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baran B. hafif yaralanarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

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