Çatalca'da eğitim uçağı acil iniş yaptı! Öğrenci pilot yaralandı
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Çatalca'da Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçuşu için hareket eden uçakta, öğrenci pilot Baran B.'nin sert iniş yapması sonucu uçakta hasar oluştu. Pilot Baran B. hafif yaralandı.
Kaza, 17.55 sıralarında Bahşayiş Mahallesi'nde meydana geldi. HezarfenHavalimanı'nda eğitim uçuşu sırasında öğrenci pilot Baran B. sert iniş gerçekleştirdi.
İniş sonrası uçakta hasar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baran B. hafif yaralanarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.