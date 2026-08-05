TÜİK dijital karneyi açıkladı: Türkiye’de ne kadar internet kullanılıyor?

İnternetten alışveriş yapanların oranı 2026'da yüzde 60 oldu. (A Haber Grafik Ekibi) İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ORANI YÜKSELMEYE DEVAM ETTİ Araştırmaya göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş verenlerin oranı 2025'te yüzde 55,7 iken 2026 yılında yüzde 60'a çıktı. Cinsiyet dağılımında ise; Erkeklerde e-ticaret oranı yüzde 63,4

Kadınlarda yüzde 56,6 oldu. İnternetten alışveriş yapanların yüzde 48,3'ü son üç ay içinde en az bir kez çevrim içi alışveriş gerçekleştirdi.

Çevrim içi öğrenme faaliyetlerine katılım geçen yıla göre arttı. (A Haber) ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENMEYE İLGİ ARTTI Son üç ay içinde internet üzerinden eğitim, mesleki gelişim veya kişisel amaçlarla öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı bir önceki yıla göre 5,2 puan artarak yüzde 22,9'a ulaştı. Bu oran; Erkeklerde yüzde 22,4

Kadınlarda yüzde 23,5 olarak kaydedildi. Veriler, internetin yalnızca eğlence ve iletişim için değil, eğitim alanında da daha yoğun kullanıldığını ortaya koydu.