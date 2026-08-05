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TÜİK dijital karneyi açıkladı: Türkiye’de ne kadar internet kullanılıyor?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TÜİK dijital karneyi açıkladı: Türkiye’de ne kadar internet kullanılıyor?

Türkiye'de internet kullanımı 2026'da yüzde 92,3'e yükselirken e-Devlet hizmetlerinden yararlanma oranı yüzde 76'ya çıktı. E-ticaret, çevrim içi öğrenme ve dijital cihaz kullanımı da artış gösterdi. Veriler, dijital dönüşümün günlük yaşamın her alanına daha güçlü biçimde yansıdığını ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2026 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, Türkiye'de dijitalleşmenin hız kesmeden sürdüğünü ortaya koydu. İnternet kullanımından e-Devlet hizmetlerine, çevrim içi alışverişten sosyal medya kullanımına kadar birçok başlıkta yeni rekorlar dikkat çekti. Araştırma, internetin artık yalnızca iletişim aracı değil; alışverişten eğitime, kamu hizmetlerinden günlük yaşama kadar pek çok alanda vazgeçilmez hale geldiğini gösterdi.

TÜİK verilerine göre internet kullanımı yüzde 92,3'e yükseldi. (A Haber Grafik Ekibi)TÜİK verilerine göre internet kullanımı yüzde 92,3'e yükseldi. (A Haber Grafik Ekibi)

İNTERNET KULLANANLARIN ORANI YÜZDE 92,3'E ÇIKTI

Araştırmaya göre, 16-74 yaş grubunda internet kullanan bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 90,9 iken 2026 yılında yüzde 92,3'e yükseldi.

Cinsiyet bazında bakıldığında ise erkeklerde internet kullanım oranı yüzde 94,8, kadınlarda ise yüzde 89,9 olarak ölçüldü. Veriler, her iki grupta da internet erişiminin yaygınlaşmaya devam ettiğini gösteriyor.

e-Devlet hizmetlerinden yararlanma oranı yüzde 76'ya ulaştı. (A Haber Grafik Ekibi)e-Devlet hizmetlerinden yararlanma oranı yüzde 76'ya ulaştı. (A Haber Grafik Ekibi)

E-DEVLET HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ORANI YÜZDE 76 OLDU

Son 12 ay içinde resmi kurumların internet siteleri veya uygulamaları üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 76 olarak gerçekleşti. Bu oran;

  • Erkeklerde: yüzde 82,7
  • Kadınlarda: yüzde 69,4

Yaş grupları incelendiğinde e-Devlet kullanımının en yüksek olduğu grup yüzde 93 ile 25-34 yaş aralığı oldu. En düşük oran ise yüzde 31,3 ile 65-74 yaş grubunda görüldü.

E-DEVLET EN ÇOK HANGİ AMAÇLARLA KULLANILDI?

Vatandaşların e-Devlet hizmetlerinden yararlanma nedenleri de araştırmada yer aldı.

Kullanım amacı
Oran
Kişisel bilgilerine erişme
%65,6
Kamu kurumlarından randevu veya rezervasyon alma
%52,6
Kamu kurumlarının internet sitelerinden bilgi edinme
%45,7

İnternetten alışveriş yapanların oranı 2026'da yüzde 60 oldu. (A Haber Grafik Ekibi)İnternetten alışveriş yapanların oranı 2026'da yüzde 60 oldu. (A Haber Grafik Ekibi)

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ORANI YÜKSELMEYE DEVAM ETTİ

Araştırmaya göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş verenlerin oranı 2025'te yüzde 55,7 iken 2026 yılında yüzde 60'a çıktı. Cinsiyet dağılımında ise;

  • Erkeklerde e-ticaret oranı yüzde 63,4
  • Kadınlarda yüzde 56,6 oldu.

İnternetten alışveriş yapanların yüzde 48,3'ü son üç ay içinde en az bir kez çevrim içi alışveriş gerçekleştirdi.

Çevrim içi öğrenme faaliyetlerine katılım geçen yıla göre arttı. (A Haber)Çevrim içi öğrenme faaliyetlerine katılım geçen yıla göre arttı. (A Haber)

ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENMEYE İLGİ ARTTI

Son üç ay içinde internet üzerinden eğitim, mesleki gelişim veya kişisel amaçlarla öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı bir önceki yıla göre 5,2 puan artarak yüzde 22,9'a ulaştı. Bu oran;

  • Erkeklerde yüzde 22,4
  • Kadınlarda yüzde 23,5 olarak kaydedildi.

Veriler, internetin yalnızca eğlence ve iletişim için değil, eğitim alanında da daha yoğun kullanıldığını ortaya koydu.

WhatsApp, en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olmayı sürdürdü. (AA)WhatsApp, en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olmayı sürdürdü. (AA)

EN ÇOK KULLANILAN UYGULAMA YİNE WHATSAPP OLDU

Araştırmada sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına ilişkin sonuçlar da paylaşıldı. Erkeklerde WhatsApp kullanım oranı yüzde 92,5 olurken kadınlarda bu oran yüzde 87,6 olarak belirlendi. En fazla kullanılan uygulamalar şöyle sıralandı:

Uygulama
Kullanım oranı
WhatsApp
%90,0
YouTube
%77,6
Instagram
%71,1

İnternet bağlantılı televizyonlar en yaygın kullanılan cihaz oldu.İnternet bağlantılı televizyonlar en yaygın kullanılan cihaz oldu.

İNTERNET BAĞLANTILI TELEVİZYON İLK SIRADA YER ALDI

İnternet kullanan bireylerin en çok tercih ettiği bağlantılı cihaz internet bağlantılı televizyonlar oldu. Araştırmaya göre kullanılan cihazlar arasında:

  • İnternet bağlantılı TV: %62,0
  • İnternete bağlı ev aletleri: %18,6
  • Akıllı saat ve giyilebilir teknolojiler: %16,7

oranına ulaştı.

Teknoloji alışverişinde kullanıcıların ilk tercihi fiyat olarak öne çıktı.Teknoloji alışverişinde kullanıcıların ilk tercihi fiyat olarak öne çıktı.

TEKNOLOJİ ALIŞVERİŞİNDE FİYAT İLK SIRADA

Son üç ay içinde cep telefonu veya bilgisayar satın alan internet kullanıcıları için en önemli tercih kriteri fiyat oldu. Katılımcıların önem verdiği başlıca kriterler şöyle sıralandı:

Satın alma kriteri
Oran
Fiyat
%89,3
Donanım özellikleri
%74,7
Enerji verimliliği
%69,9
Marka, tasarım veya boyut
%69,5

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