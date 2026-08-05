TÜİK dijital karneyi açıkladı: Türkiye’de ne kadar internet kullanılıyor?
Türkiye'de internet kullanımı 2026'da yüzde 92,3'e yükselirken e-Devlet hizmetlerinden yararlanma oranı yüzde 76'ya çıktı. E-ticaret, çevrim içi öğrenme ve dijital cihaz kullanımı da artış gösterdi. Veriler, dijital dönüşümün günlük yaşamın her alanına daha güçlü biçimde yansıdığını ortaya koydu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2026 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, Türkiye'de dijitalleşmenin hız kesmeden sürdüğünü ortaya koydu. İnternet kullanımından e-Devlet hizmetlerine, çevrim içi alışverişten sosyal medya kullanımına kadar birçok başlıkta yeni rekorlar dikkat çekti. Araştırma, internetin artık yalnızca iletişim aracı değil; alışverişten eğitime, kamu hizmetlerinden günlük yaşama kadar pek çok alanda vazgeçilmez hale geldiğini gösterdi.
İNTERNET KULLANANLARIN ORANI YÜZDE 92,3'E ÇIKTI
Araştırmaya göre, 16-74 yaş grubunda internet kullanan bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 90,9 iken 2026 yılında yüzde 92,3'e yükseldi.
Cinsiyet bazında bakıldığında ise erkeklerde internet kullanım oranı yüzde 94,8, kadınlarda ise yüzde 89,9 olarak ölçüldü. Veriler, her iki grupta da internet erişiminin yaygınlaşmaya devam ettiğini gösteriyor.
E-DEVLET HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ORANI YÜZDE 76 OLDU
Son 12 ay içinde resmi kurumların internet siteleri veya uygulamaları üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 76 olarak gerçekleşti. Bu oran;
- Erkeklerde: yüzde 82,7
- Kadınlarda: yüzde 69,4
Yaş grupları incelendiğinde e-Devlet kullanımının en yüksek olduğu grup yüzde 93 ile 25-34 yaş aralığı oldu. En düşük oran ise yüzde 31,3 ile 65-74 yaş grubunda görüldü.
E-DEVLET EN ÇOK HANGİ AMAÇLARLA KULLANILDI?
Vatandaşların e-Devlet hizmetlerinden yararlanma nedenleri de araştırmada yer aldı.