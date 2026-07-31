Samsun'da ambulans ile TIR çarpıştı: 6 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hasta taşıyan 112 Acil Servisi ambulansı ile sigara yüklü tırın çarpıştığı kazada 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.