Samsun'da ambulans ile TIR çarpıştı: 6 yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hasta taşıyan 112 Acil Servisi ambulansı ile sigara yüklü tırın çarpıştığı kazada 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hasta taşıyan 112 Acil Servisi ambulansı ile tırın çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Toybelen Mahallesi Ankara yolu üzerindeki Toybelen Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Emin P. yönetimindeki 34 GRV 923 plakalı, İzmir'den Samsun'a sigara taşıyan tır ile Hasan E. idaresindeki 55 ATY 105 plakalı Samsun Sağlık Müdürlüğüne ait hasta taşıyan ambulans çarpıştı.
KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
Kazada tır sürücüsü Mehmet Emin P., ambulans sürücüsü Hasan E., ambulansta görev yapan iki sağlık personeli ile ambulansta bulunan hasta ve hasta yakını yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.