Kırıkkale'de pazar yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı

Kırıkkale'de kapalı pazar yerinde yapılacak boya çalışması öncesi çatıda inceleme yapan 51 yaşındaki boya işçisi, bastığı zeminin kırılması sonucu beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de meydana gelen iş kazasında, kapalı pazar yerinin çatısında inceleme yapan 51 yaşındaki boya işçisi R.C., bastığı zeminin kırılması sonucu metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle 191. Sokak'ta bulunan kapalı pazar yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre R.C., müteahhit M.P. ile birlikte yapılacak boya çalışmaları öncesinde boyanacak alanları kontrol etmek amacıyla çatıya çıktı.

ZEMİN KIRILDI, BETONA DÜŞTÜ

Çatıda inceleme yaptığı sırada bastığı zeminin kırılmasıyla metrelerce yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından R.C., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yaşanan iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.