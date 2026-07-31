Bursa'da kontrolden çıkan araç refüjdeki ağaca çarptı: Sürücü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki sürücü yaralandı. Hurdaya dönen araç ters yöne savrulurken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl trafik kazası ile gündeme gelen olayında, kontrolden çıkan bir otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada yaralanan 18 yaşındaki sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Himmet E. (18) idaresindeki 16 JLD 46 plakalı otomobil, İnegöl yönünden Yeniceköy istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araç ters yöne savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.