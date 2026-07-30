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Muş'ta kontrolden çıkan otomobil Çarçayı üzerindeki köprüden dere yatağına uçtu: 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Muş'ta kontrolden çıkan otomobil Çarçayı üzerindeki köprüden dere yatağına uçtu: 2 kişi yaralandı

Muş'ta kontrolden çıkan otomobil, Çarçayı üzerindeki köprüden dere yatağına uçtu. Kazada araçta bulunan B.Ö. ve K.D. yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden dere yatağına uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muş merkeze bağlı Dere Mahallesi'nde bulunan Çarçayı üzerindeki köprüde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, köprüden Çarçayı'na düştü.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve Muş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçta bulunan B.Ö. ve K.D. bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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