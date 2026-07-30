Kayseri’de bıçaklı kavga: Tartışmada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda A.H. bacağından yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan E.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Gülük Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen olayda A.H., bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.T. ile A.H. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgada A.H. yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

A.H., ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgeden ayrılan E.T.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.