Bir yanda kavurucu sıcak, bir yanda fırtına! Meteoroloji’den 5 il için "sarı kodlu" alarm

İzmir'de ise güneşli havaya rağmen kuvvetli rüzgar günün öne çıkan hava olayı olacak. Özellikle kıyı kesimlerinde zaman zaman fırtına kuvvetine ulaşabilecek rüzgara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. İstanbul'da gün boyunca güneşli bir hava etkili olacak. Kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgar zaman zaman kuvvetini artıracak. Başkent Ankara'da da yağış beklenmiyor. Hava açık ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Ege Kıyıları : Aydın ve Muğla çevresinde 38-41 derecelik kavurucu sıcaklar etkili oluyor.

Güney Sahilleri: Antalya ve Adana hattında yüksek nemle birleşen 40 derecelik hava, hissedilen sıcaklığı çok daha üst noktalara taşıyor.

Güneydoğu Yanıyor: Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinde sıcaklıklar 44 dereceye kadar yükselerek rekor seviyelere yaklaştı.

MGM'nin günlük en yüksek sıcaklık tahmin haritasına göre, Türkiye tam anlamıyla bir ısı hapsinin içinde. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar yer yer 40-44 derece bandına dayanmış durumda.

(Görsel: MGM)

DOĞU KARADENİZ VE KUZEYDOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK GÖRÜLECEK

Yağışların ise ülkenin sınırlı bir bölümünde etkili olması tahmin ediliyor. Meteoroloji'ye göre;

Doğu Karadeniz kıyıları,

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu,

Artvin çevresi,

Ordu çevresi

yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Editörün Notu: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve fırtına beklentisi, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için "ateş yakmama" kuralını her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Unutmayın, en büyük önlem dikkatli olmaktır.