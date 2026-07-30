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Bir yanda kavurucu sıcak, bir yanda fırtına! Meteoroloji’den 5 il için "sarı kodlu" alarm

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir yanda kavurucu sıcak, bir yanda fırtına! Meteoroloji’den 5 il için "sarı kodlu" alarm

MGM’den kritik uyarı geldi! İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken özellikle Marmara ve Ege için fırtına alarmı verildi. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacak. Yangın riskinin arttığı bu günlerde uzmanlar, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Temmuz-5 Ağustos tarihlerini kapsayan yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Ülke genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini korurken Marmara ve Ege kıyıları için verilen "Sarı Kodlu" fırtına uyarısı endişeleri artırdı. Halihazırda Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden ve ekiplerin müdahale ettiği orman yangınları için rüzgarın şiddeti, "en kritik eşik" olarak görülüyor.

(Görsel: MGM)(Görsel: MGM)

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarıya göre sarı kod verilen iller şunlar:

İl Uyarı
Balıkesir Kuvvetli rüzgar
Bursa Kuvvetli rüzgar
Çanakkale Kuvvetli rüzgar
İzmir Kuvvetli rüzgar
Manisa Kuvvetli rüzgar

Yetkililer, bu illerde kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgarın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)(Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre rüzgar;

  • Marmara,
  • Ege,
  • İç Anadolu'nun güney ve doğusu,
  • Akdeniz'in iç kesimlerinde
  • kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek.

Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın 50 ila 70 kilometre, yer yer 80 kilometre hıza ulaşan kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

(Görsel: MGM)(Görsel: MGM)

İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. İstanbul'da gün boyunca güneşli bir hava etkili olacak. Kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgar zaman zaman kuvvetini artıracak. Başkent Ankara'da da yağış beklenmiyor. Hava açık ve sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

İzmir'de ise güneşli havaya rağmen kuvvetli rüzgar günün öne çıkan hava olayı olacak. Özellikle kıyı kesimlerinde zaman zaman fırtına kuvvetine ulaşabilecek rüzgara karşı dikkatli olunması isteniyor.

(Görsel: MGM)(Görsel: MGM)

TERMOMETRELER 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

MGM'nin günlük en yüksek sıcaklık tahmin haritasına göre, Türkiye tam anlamıyla bir ısı hapsinin içinde. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar yer yer 40-44 derece bandına dayanmış durumda.

Güneydoğu Yanıyor: Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinde sıcaklıklar 44 dereceye kadar yükselerek rekor seviyelere yaklaştı.

Güney Sahilleri: Antalya ve Adana hattında yüksek nemle birleşen 40 derecelik hava, hissedilen sıcaklığı çok daha üst noktalara taşıyor.

Ege Kıyıları: Aydın ve Muğla çevresinde 38-41 derecelik kavurucu sıcaklar etkili oluyor.

(Görsel: MGM)(Görsel: MGM)

DOĞU KARADENİZ VE KUZEYDOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK GÖRÜLECEK

Yağışların ise ülkenin sınırlı bir bölümünde etkili olması tahmin ediliyor. Meteoroloji'ye göre;

  • Doğu Karadeniz kıyıları,
  • Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu,
  • Artvin çevresi,
  • Ordu çevresi

yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Editörün Notu: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve fırtına beklentisi, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için "ateş yakmama" kuralını her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Unutmayın, en büyük önlem dikkatli olmaktır.

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