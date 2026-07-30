Bir yanda kavurucu sıcak, bir yanda fırtına! Meteoroloji’den 5 il için "sarı kodlu" alarm
MGM’den kritik uyarı geldi! İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken özellikle Marmara ve Ege için fırtına alarmı verildi. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacak. Yangın riskinin arttığı bu günlerde uzmanlar, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Temmuz-5 Ağustos tarihlerini kapsayan yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Ülke genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini korurken Marmara ve Ege kıyıları için verilen "Sarı Kodlu" fırtına uyarısı endişeleri artırdı. Halihazırda Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden ve ekiplerin müdahale ettiği orman yangınları için rüzgarın şiddeti, "en kritik eşik" olarak görülüyor.
5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarıya göre sarı kod verilen iller şunlar:
|İl
|Uyarı
|Balıkesir
|Kuvvetli rüzgar
|Bursa
|Kuvvetli rüzgar
|Çanakkale
|Kuvvetli rüzgar
|İzmir
|Kuvvetli rüzgar
|Manisa
|Kuvvetli rüzgar
Yetkililer, bu illerde kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgarın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre rüzgar;
- Marmara,
- Ege,
- İç Anadolu'nun güney ve doğusu,
- Akdeniz'in iç kesimlerinde
- kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek.
Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın 50 ila 70 kilometre, yer yer 80 kilometre hıza ulaşan kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.