Kayıp düğün fotoğrafçısının kan donduran ölümü! Gömülü halde bulundu

Arnavutköy'de kaybolan düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'a ilişkin soruşturmada olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Van'da yakalanan 3 şüphelinin, Açık'ın cesedini ormanlık alana gömdüğü ve aracını satabilmek için noterden kendi adlarına vekalet çıkarmaya çalıştıkları belirlendi.