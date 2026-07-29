Kayıp düğün fotoğrafçısının kan donduran ölümü! Gömülü halde bulundu
Arnavutköy'de kaybolan düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'a ilişkin soruşturmada olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Van'da yakalanan 3 şüphelinin, Açık'ın cesedini ormanlık alana gömdüğü ve aracını satabilmek için noterden kendi adlarına vekalet çıkarmaya çalıştıkları belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık'tan haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, günler süren çalışmaların ardından Açık'ın 2 kişi tarafından öldürüldüğünü tespit etti.
VAN'DA YAKALANDILAR
Şüphelilerin izini süren ekipler, zanlıların Van'a kaçtığını belirledi. Düzenlenen operasyonda, insansız hava araçlarının da destek verdiği çalışmayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.
ORMANLIK ALANA GÖMMÜŞLER
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin yer göstermesi üzerine Ferhat Açık'ın cansız bedenine Arnavutköy'deki ormanlık alanda ulaştı. Yapılan incelemede, Açık'ın öldürüldükten sonra gömüldüğü belirlendi.
ÖLDÜRÜP ARACINI SATTILAR
Öte yandan, şüphelilerin Ferhat Açık'a ait aracı satabilmek için noterden kendi adlarına vekalet çıkardıkları da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.