Bursa'da kuvvetli rüzgar çatıyı uçurdu! Parçalar yola savruldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar bir iş yerinin demir çatısını yerinden söktü. Çatıdan kopan parçalar İstanbul Caddesi'nde yola ve tramvay hattına savrulurken, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.