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Bursa'da kuvvetli rüzgar çatıyı uçurdu! Parçalar yola savruldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Bursa'da kuvvetli rüzgar çatıyı uçurdu! Parçalar yola savruldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar bir iş yerinin demir çatısını yerinden söktü. Çatıdan kopan parçalar İstanbul Caddesi'nde yola ve tramvay hattına savrulurken, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin demir çatısı yerinden söküldü. Çatıdan kopan parçalar yola ve tramvay hattına savrulurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çatı parçalarını bulunduğu yerden kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

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