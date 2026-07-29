Adıyaman'da orman yangını! Ekipler seferber oldu: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Adıyaman’da otluk alanda başlayarak rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Merkeze bağlı kırsal bölgede çıkan yangın sonrası Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, jandarma ve ilgili kurumlara bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Adıyaman'da otluk alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Ahmet Hoca köyü kırsalındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Kayaönü köyü civarındaki ormanlık alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, jandarma ve ilgili kurumlara bağlı ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için çevre illerden de destek ekipleri gönderildi.
ALEVLERİN YERLEŞİM ALANLARINA ULAŞMAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın bölgesinde kara ekiplerinin yanı sıra hava desteğiyle de müdahale gerçekleştiriliyor.
Yangına yakın konumda bulunan katı atık depolama tesisi çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
VALİ KÜÇÜK BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.
Havanın kararmasıyla birlikte söndürme çalışmalarının kara ekipleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kaynaklarda yer alan diğer bilgiye göre, 27 Temmuz'da Adıyaman-Kahta kara yolu Ali Dağı ormanlık alanında çıkan yangınla ilgili bir kişi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.