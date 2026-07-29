Adıyaman'da orman yangını! Ekipler seferber oldu: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adıyaman'da otluk alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Ahmet Hoca köyü kırsalındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Kayaönü köyü civarındaki ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, jandarma ve ilgili kurumlara bağlı ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için çevre illerden de destek ekipleri gönderildi.