Kayseri'de aranan firarilere yönelik operasyon! Ağırlaştırılmış müebbet alan hükümlü yakalandı
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Kayseri'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, kasten öldürme suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan A.T. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan A.T. (39) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan A.T., cezaevine teslim edildi.