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Geyik Dolunayı için geri sayım başladı: Temmuz ayının en parlak gök olayı ne zaman izlenecek?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Geyik Dolunayı için geri sayım başladı: Temmuz ayının en parlak gök olayı ne zaman izlenecek?

Temmuz ayının en dikkat çeken gök olaylarından biri olan Geyik Dolunayı için bekleyiş sona eriyor. 29 Temmuz 2026'da Kova burcunda gerçekleşecek dolunay, Türkiye'nin büyük bölümünden çıplak gözle izlenebilecek.

Gökyüzü meraklılarının her yıl heyecanla takip ettiği Geyik Dolunayı bu hafta gökyüzünü aydınlatacak. Temmuz ayının en dikkat çeken astronomi olaylarından biri olarak gösterilen dolunay hem görsel şölen sunacak hem de astrolojiyle ilgilenenlerin yakından takip ettiği önemli tarihler arasında yer alacak.

Geyik Dolunayı 29 Temmuz'da gökyüzünde olacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Geyik Dolunayı 29 Temmuz'da gökyüzünde olacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

GEYİK DOLUNAYI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

2026 Temmuz Dolunayı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 17.36'da tam evresine ulaşacak.

Dolunayın en parlak görüntüsü ise havanın kararmasının ardından ortaya çıkacak. Ay, gece boyunca gökyüzünde belirgin şekilde görülebilecek ve 30 Temmuz sabahına kadar gözlemlenebilecek.

Dolunay Türkiye'nin birçok noktasından görülebilecek. (Görsel: A Haber)Dolunay Türkiye'nin birçok noktasından görülebilecek. (Görsel: A Haber)

"GEYİK DOLUNAYI" ADI NEREDEN GELİYOR?

Temmuz ayında gerçekleşen dolunay, dünya genelinde "Buck Moon" yani "Geyik Dolunayı" adıyla biliniyor. Bu isim, Kuzey Amerika'da yaşayan yerli toplulukların doğa gözlemlerine dayanıyor. Yaz ortasında erkek geyiklerin yeni boynuzlarının hızla büyümeye başlaması nedeniyle temmuz dolunayı bu isimle anılıyor.

Zaman içinde bu adlandırma yalnızca kültürel bir ifade olmaktan çıktı ve astronomi takvimlerinde de yaygın şekilde kullanılmaya başlandı.

Ay, havanın kararmasıyla daha belirgin hale gelecek. (Görsel: A Haber)Ay, havanın kararmasıyla daha belirgin hale gelecek. (Görsel: A Haber)

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Hava şartlarının elverişli olması halinde Geyik Dolunayı, Türkiye'nin birçok bölgesinden rahatlıkla takip edilebilecek. Uzmanlar, daha net bir gözlem için ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerin tercih edilmesini öneriyor. Şehir merkezlerinden uzak açık alanlar ile yüksek rakımlı noktalar, Ay'ın çok daha belirgin görülmesini sağlayabiliyor.

Bulutsuz bir gökyüzünde dolunay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilirken, dürbün veya teleskop kullananlar Ay'ın kraterlerini ve yüzey detaylarını daha net inceleyebilecek.

Buck Moon adı yerli topluluklardan geliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)Buck Moon adı yerli topluluklardan geliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)

DOLUNAY EN İYİ NASIL İZLENİR?

DOLUNAY EN İYİ NASIL İZLENİR?
Öneri
Gözlem Yeri
Şehir ışıklarından uzak alanları tercih edin.
Konum Seçimi
Ufuk çizgisinin açık olduğu noktalarda gözlem yapın.
Hazırlık
Hava durumunu önceden kontrol edin.
En Uygun Zaman
Gün batımından sonraki saatlerde gözleme başlayın.
Ekipman
Dürbün veya teleskop kullanırsanız yüzey ayrıntılarını daha net görebilirsiniz.

Temmuz dolunayı Kova burcunda gerçekleşecek. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)Temmuz dolunayı Kova burcunda gerçekleşecek. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)

KOVA BURCUNDA GERÇEKLEŞECEK DOLUNAY NE ANLAMA GELİYOR?

Temmuz 2026 Dolunayı, astrolojik olarak Kova burcunda meydana gelecek. Astroloji yorumlarına göre bu süreç; sosyal ilişkiler, gelecek planları ve toplumsal konuların daha fazla öne çıkabileceği bir dönem olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda tamamlanması beklenen işlerin sonuçlanması, ertelenen planların yeniden gündeme gelmesi ve yeni kararların alınması açısından dikkat çeken bir zaman dilimi olduğu ifade ediliyor.

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