Geyik Dolunayı için geri sayım başladı: Temmuz ayının en parlak gök olayı ne zaman izlenecek?

Ay, havanın kararmasıyla daha belirgin hale gelecek. (Görsel: A Haber)

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Hava şartlarının elverişli olması halinde Geyik Dolunayı, Türkiye'nin birçok bölgesinden rahatlıkla takip edilebilecek. Uzmanlar, daha net bir gözlem için ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerin tercih edilmesini öneriyor. Şehir merkezlerinden uzak açık alanlar ile yüksek rakımlı noktalar, Ay'ın çok daha belirgin görülmesini sağlayabiliyor.

Bulutsuz bir gökyüzünde dolunay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilirken, dürbün veya teleskop kullananlar Ay'ın kraterlerini ve yüzey detaylarını daha net inceleyebilecek.