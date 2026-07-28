Geyik Dolunayı için geri sayım başladı: Temmuz ayının en parlak gök olayı ne zaman izlenecek?
Temmuz ayının en dikkat çeken gök olaylarından biri olan Geyik Dolunayı için bekleyiş sona eriyor. 29 Temmuz 2026'da Kova burcunda gerçekleşecek dolunay, Türkiye'nin büyük bölümünden çıplak gözle izlenebilecek.
Gökyüzü meraklılarının her yıl heyecanla takip ettiği Geyik Dolunayı bu hafta gökyüzünü aydınlatacak. Temmuz ayının en dikkat çeken astronomi olaylarından biri olarak gösterilen dolunay hem görsel şölen sunacak hem de astrolojiyle ilgilenenlerin yakından takip ettiği önemli tarihler arasında yer alacak.
GEYİK DOLUNAYI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
2026 Temmuz Dolunayı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 17.36'da tam evresine ulaşacak.
Dolunayın en parlak görüntüsü ise havanın kararmasının ardından ortaya çıkacak. Ay, gece boyunca gökyüzünde belirgin şekilde görülebilecek ve 30 Temmuz sabahına kadar gözlemlenebilecek.
"GEYİK DOLUNAYI" ADI NEREDEN GELİYOR?
Temmuz ayında gerçekleşen dolunay, dünya genelinde "Buck Moon" yani "Geyik Dolunayı" adıyla biliniyor. Bu isim, Kuzey Amerika'da yaşayan yerli toplulukların doğa gözlemlerine dayanıyor. Yaz ortasında erkek geyiklerin yeni boynuzlarının hızla büyümeye başlaması nedeniyle temmuz dolunayı bu isimle anılıyor.
Zaman içinde bu adlandırma yalnızca kültürel bir ifade olmaktan çıktı ve astronomi takvimlerinde de yaygın şekilde kullanılmaya başlandı.