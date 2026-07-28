Çankırı'da ölüm kavşağı! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Çankırı'da kamyon ile otomobilin İskilip kavşağında çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen feci kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.