Çankırı'da ölüm kavşağı! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Çankırı'da kamyon ile otomobilin İskilip kavşağında çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen feci kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çankırı'da yürek yakan trafik kazası can aldı. Çankırı-Kızılırmak kara yolu İskilip kavşağında Metin Ö. yönetimindeki 06 BPL 966 plakalı otomobil ile İbrahim A. idaresindeki 19 AFU 560 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
ÇARPIŞMANIN ARDINDAN ACI TABLO
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Nazmi A. ile Sevgi Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü Metin Ö., Gülay Ö. ve Ersin Ş. ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE ACI HABER GELDİ
Durumu ağır olan Ersin Ş., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Jandarma ekipleri, feci kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.