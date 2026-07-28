2026 Yaz Gençlik Kampları 2. dönem sonuçları açıklandı: Sorgulama ekranı ve kayıt takvimi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 Yaz Gençlik Kampları ikinci başvuru dönemi sonuçlarını erişime açtı. Deniz ve doğa kamplarına başvuran gençler sonuçlarını e-genc sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Kampa kabul edilen adayların belgelerini başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce Gençlik Merkezine onaylatması gerekiyor.
2026 Yaz Gençlik Kampları 2. başvuru dönemi sonuçları açıklandı, başvuru yapan gençler için sorgulama ekranı erişime açıldı. Deniz/Mavi ve Doğa/Yeşil kamplarına katılmaya hak kazanan adayların, sistemden indirecekleri belgeleri kamp başlangıcından en geç 7 gün önce Gençlik Merkezine teslim ederek kesin kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Belgelerini süresinde sunmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.
437 BİNİ AŞKIN GENÇ BAŞVURU YAPTI
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin kişisel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kamplarına 437 bin 569 başvuru yapıldı.
İkinci başvuru döneminin tamamlanmasının ardından Deniz/Mavi Kamplar ile Doğa/Yeşil Kamplara kabul edilen adaylar belirlendi.
SONUÇLAR E-GENC ÜZERİNDEN SORGULANIYOR
Başvuru yapan gençler, kamp sonuçlarını e-genc.gsb.gov.tr adresindeki sorgulama ekranından görüntüleyebiliyor.
Sisteme giriş yapan adaylar, yerleştirildikleri kampı ve katılım sürecine ilişkin bilgileri kontrol edebiliyor.