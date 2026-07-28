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2026 Yaz Gençlik Kampları 2. dönem sonuçları açıklandı: Sorgulama ekranı ve kayıt takvimi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 Yaz Gençlik Kampları 2. dönem sonuçları açıklandı: Sorgulama ekranı ve kayıt takvimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 Yaz Gençlik Kampları ikinci başvuru dönemi sonuçlarını erişime açtı. Deniz ve doğa kamplarına başvuran gençler sonuçlarını e-genc sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Kampa kabul edilen adayların belgelerini başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce Gençlik Merkezine onaylatması gerekiyor.

2026 Yaz Gençlik Kampları 2. başvuru dönemi sonuçları açıklandı, başvuru yapan gençler için sorgulama ekranı erişime açıldı. Deniz/Mavi ve Doğa/Yeşil kamplarına katılmaya hak kazanan adayların, sistemden indirecekleri belgeleri kamp başlangıcından en geç 7 gün önce Gençlik Merkezine teslim ederek kesin kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Belgelerini süresinde sunmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.

2026 Yaz Gençlik Kamplarına Deniz/Mavi ve Doğa/Yeşil kamp seçenekleri için toplam 437 bin 569 genç başvuruda bulundu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve AA)2026 Yaz Gençlik Kamplarına Deniz/Mavi ve Doğa/Yeşil kamp seçenekleri için toplam 437 bin 569 genç başvuruda bulundu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve AA)

437 BİNİ AŞKIN GENÇ BAŞVURU YAPTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin kişisel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kamplarına 437 bin 569 başvuru yapıldı.

İkinci başvuru döneminin tamamlanmasının ardından Deniz/Mavi Kamplar ile Doğa/Yeşil Kamplara kabul edilen adaylar belirlendi.

Gençlik kampları ikinci başvuru dönemi sonuçları, e-genc.gsb.gov.tr adresindeki sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.Gençlik kampları ikinci başvuru dönemi sonuçları, e-genc.gsb.gov.tr adresindeki sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.

SONUÇLAR E-GENC ÜZERİNDEN SORGULANIYOR

Başvuru yapan gençler, kamp sonuçlarını e-genc.gsb.gov.tr adresindeki sorgulama ekranından görüntüleyebiliyor.

Sisteme giriş yapan adaylar, yerleştirildikleri kampı ve katılım sürecine ilişkin bilgileri kontrol edebiliyor.

GSB YAZ GENÇLİK KAMPI 2. DÖNEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Kampa kabul edilen gençlerin başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce Gençlik Merkezine onaylatması gerekiyor.Kampa kabul edilen gençlerin başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce Gençlik Merkezine onaylatması gerekiyor.

BELGELER 7 GÜN ÖNCE ONAYLATILACAK

Kampa katılmaya hak kazanan gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce kendilerine en yakın Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekiyor.

Bu süre içinde belge teslimi ve onay işlemlerini tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerlerine yedek adaylar atanacak.

Başvuru formunu teslim ettiği tarihte 18 yaşından küçük olan adayların belgelerini veli imzalı şekilde elden sunması zorunlu tutuluyor.Başvuru formunu teslim ettiği tarihte 18 yaşından küçük olan adayların belgelerini veli imzalı şekilde elden sunması zorunlu tutuluyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN VELİ İMZASI ZORUNLU

Başvuru formunun teslim edildiği tarihte 18 yaşından küçük olan gençlerin belgelerini velileri tarafından imzalanmış şekilde elden teslim etmesi gerekiyor.

Veli imzası bulunmayan formlar kesin kayıt işlemlerinde kabul edilmiyor.

Başvuruda öncelik hakkı bildiren adayların bu durumu gösteren belgeleri kesin kayıt sırasında Gençlik Merkezine teslim etmesi gerekiyor.Başvuruda öncelik hakkı bildiren adayların bu durumu gösteren belgeleri kesin kayıt sırasında Gençlik Merkezine teslim etmesi gerekiyor.

ÖNCELİK BELGELERİ KAYITTA SUNULACAK

Başvuru sırasında öncelik durumundan yararlanan adayların, bu durumu kanıtlayan belgeleri kesin kayıt aşamasında Gençlik Merkezine ibraz etmesi gerekiyor.

Gerekli belgeleri sunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve boş kalan kontenjanlara yedek adaylar yerleştirilecek.

Belge sunmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan asil adayların yerine kontenjan durumuna göre yedek adaylar yerleştirilecek.Belge sunmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan asil adayların yerine kontenjan durumuna göre yedek adaylar yerleştirilecek.

YEDEK ADAYLAR İÇİN KONTENJAN AÇILABİLİR

Asil adayların belge teslim etmemesi, kayıt işlemlerini tamamlamaması veya başvuru şartlarını belgeleyememesi durumunda yedek listedeki gençlere katılım hakkı verilecek.

Bu nedenle yedek adayların e-genc sistemindeki durumlarını ve Bakanlık tarafından yapılacak bilgilendirmeleri takip etmesi önem taşıyor.

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