Kampa kabul edilen gençlerin başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce Gençlik Merkezine onaylatması gerekiyor. BELGELER 7 GÜN ÖNCE ONAYLATILACAK Kampa katılmaya hak kazanan gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce kendilerine en yakın Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekiyor. Bu süre içinde belge teslimi ve onay işlemlerini tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerlerine yedek adaylar atanacak.

Başvuru formunu teslim ettiği tarihte 18 yaşından küçük olan adayların belgelerini veli imzalı şekilde elden sunması zorunlu tutuluyor. 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN VELİ İMZASI ZORUNLU Başvuru formunun teslim edildiği tarihte 18 yaşından küçük olan gençlerin belgelerini velileri tarafından imzalanmış şekilde elden teslim etmesi gerekiyor. Veli imzası bulunmayan formlar kesin kayıt işlemlerinde kabul edilmiyor.

Başvuruda öncelik hakkı bildiren adayların bu durumu gösteren belgeleri kesin kayıt sırasında Gençlik Merkezine teslim etmesi gerekiyor. ÖNCELİK BELGELERİ KAYITTA SUNULACAK Başvuru sırasında öncelik durumundan yararlanan adayların, bu durumu kanıtlayan belgeleri kesin kayıt aşamasında Gençlik Merkezine ibraz etmesi gerekiyor. Gerekli belgeleri sunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve boş kalan kontenjanlara yedek adaylar yerleştirilecek.