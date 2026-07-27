KADES 10 milyon indirilmeye yaklaştı: Her ihbara anında müdahale ediliyor

Kadına yönelik şiddetle mücadelede dijital çözümler her geçen gün daha fazla kullanılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığının 2018 yılında hizmete sunduğu Kadın Destek Uygulaması (KADES), yaklaşık 10 milyon indirme sayısına ulaştı. Uygulama üzerinden bugüne kadar yüz binlerce ihbar alınırken güvenlik ekipleri her çağrıyı can güvenliğini ilgilendiren bir durum olarak değerlendirerek hızla müdahalede bulundu.

KADES'in indirme sayısı 10 milyon sınırına yaklaştı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

KADES 10 MİLYON KULLANICI SINIRINA YAKLAŞTI

AA'nın İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre KADES, bugüne kadar 9 milyon 859 bin 147 kez indirildi. Böylece uygulama, 10 milyon indirme eşiğine yaklaşmış oldu.

Uygulama üzerinden şimdiye kadar toplam 239 bin 356 ihbar yapıldı. Bu ihbarların 152 bin 974'ü gerçek, 86 bin 382'si ise asılsız olarak kayıtlara geçti. Veriler, yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 64'ünün gerçek vakalardan oluştuğunu ortaya koydu.

KADES verileri şu şekilde: