KADES 10 milyon indirilmeye yaklaştı: Her ihbara anında müdahale ediliyor
Kadınların tehdit ve şiddet anında tek dokunuşla güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlayan KADES uygulaması 10 milyon indirilmeye yaklaştı. Bugüne kadar yüz binlerce ihbar sisteme ulaştı. Gerçek çağrıların oranı dikkat çekerken elektronik kelepçe uygulamasıyla binlerce vaka da anbean takip ediliyor.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede dijital çözümler her geçen gün daha fazla kullanılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığının 2018 yılında hizmete sunduğu Kadın Destek Uygulaması (KADES), yaklaşık 10 milyon indirme sayısına ulaştı. Uygulama üzerinden bugüne kadar yüz binlerce ihbar alınırken güvenlik ekipleri her çağrıyı can güvenliğini ilgilendiren bir durum olarak değerlendirerek hızla müdahalede bulundu.
KADES 10 MİLYON KULLANICI SINIRINA YAKLAŞTI
AA'nın İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre KADES, bugüne kadar 9 milyon 859 bin 147 kez indirildi. Böylece uygulama, 10 milyon indirme eşiğine yaklaşmış oldu.
Uygulama üzerinden şimdiye kadar toplam 239 bin 356 ihbar yapıldı. Bu ihbarların 152 bin 974'ü gerçek, 86 bin 382'si ise asılsız olarak kayıtlara geçti. Veriler, yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 64'ünün gerçek vakalardan oluştuğunu ortaya koydu.
KADES verileri şu şekilde:
|Başlık
|Sayı
|Toplam indirme
|9 milyon 859 bin 147
|Toplam ihbar
|239 bin 356
|Gerçek ihbar
|152 bin 974
|Asılsız ihbar
|86 bin 382
|Gerçek ihbar or
YARDIM ÇAĞRISI TEK DOKUNUŞLA İLETİLİYOR
KADES'i kullanan kişiler, telefonlarının konum bilgisini açtıktan sonra acil durumlarda yardım butonuna basarak güvenlik birimlerine ulaşabiliyor. Konum bilgisiyle birlikte sisteme düşen ihbarın ardından, olay yerine en yakın kolluk ekibi yönlendiriliyor.
İhbarın gerçek ya da asılsız olduğu, ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından netleştiği için uygulama üzerinden gelen tüm bildirimler öncelikle can güvenliğini ilgilendiren risk kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle her çağrıya vakit kaybetmeden müdahale ediliyor.
Türkçenin yanı sıra 10 farklı dilde hizmet veren uygulama, farklı dil konuşan kadınların da acil durumlarda kolayca yardım talebinde bulunmasına imkan sağlıyor.
BAKAN ÇİFTÇİ: "KADES, KADIN İLE DEVLET ARASINDA DOĞRUDAN GÜVENLİK BİR HATTI"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KADES'in yalnızca bir mobil uygulama olmadığını belirterek, "KADES'i bir mobil uygulamadan öte, tehlike anında kadınla devlet arasında kurulan doğrudan bir güvenlik hattı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Uygulamayı henüz telefonuna yüklemeyen kadınlara da çağrıda bulunan Çiftçi, "KADES'i hazır bulundurmalarını ve kendilerini tehdit altında hissettikleri anda tereddüt etmeden kullanmalarını rica ediyorum." dedi.