Hazar Gölü'nde kaybolan 16 yaşındaki Mehmet Ali Ateş'ten kahderen haber: Cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde yüzmek için suya giren 16 yaşındaki Mehmet Ali Ateş bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE ve dalgıç polis ekiplerinin çalışması sonucu gencin cansız bedeni sudan çıkarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.