Hazar Gölü'nde kaybolan 16 yaşındaki Mehmet Ali Ateş'ten kahderen haber: Cansız bedenine ulaşıldı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde yüzmek için suya giren 16 yaşındaki Mehmet Ali Ateş bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE ve dalgıç polis ekiplerinin çalışması sonucu gencin cansız bedeni sudan çıkarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde yaşanan olay yürekleri dağladı. Diyarbakır'dan ailesiyle birlikte bölgeye gelen 16 yaşındaki Mehmet Ali Ateş, yüzmek amacıyla girdiği gölde bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, uzun süren çalışmaların ardından acı haber geldi.
HAZAR GÖLÜ'NDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Olay, akşam saatlerinde Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır'dan ailesiyle birlikte ilçeye gelen 16 yaşındaki Mehmet Ali Ateş, serinlemek amacıyla göle girdi. Bir süre sonra gencin suda kaybolduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gölde yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Mehmet Ali Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı.
CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Cumhuriyet başsavcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Ali Ateş'in cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.