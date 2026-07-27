Bakırköy'de refüje çarpan otomobil devrildi! Sürücü yaralandı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bakırköy Basınköy Mahallesi Ahmet Cevdet İkdam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ELE 361 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp yan yatarak devrildi.

Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak devrildi. (DHA)

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralanan kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ahmet Cevdet İkdam Caddesi bir süre polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Olay yerinde yapılan inceleme ve devrilen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden araç geçişine açıldı.



