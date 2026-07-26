Şile'de denize girme yasağına rağmen denize giren 3 kişiden 1'i dalgalara kapılarak kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarını başlatırken, 28 yaşındaki Y.A.'nın cansız bedeni bulundu.

Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle uygulanan denize girme yasağına rağmen suya giren üç kişiden ikisi kıyıya çıktı. Dalgalar arasında kaybolan 28 yaşındaki Y.A.'nın cansız bedenine ekiplerin çalışması sonucu ulaşıldı.

YASAK OLMASINA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER

Şile Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle ilçe genelinde denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen Uzunkum Sahili'nde emniyet bariyerlerini aşarak denize giren bir kişi, dalgalar arasında zor anlar yaşadı.

3 KİŞİDEN 2'Sİ KURTARILDI

Durumu fark eden Uzunkum Cankurtaran ekipleri, karadaki ekipler ve jet destekli cankurtaranlarla kısa sürede müdahale ederek vatandaşı güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Öte yandan Şuayipli Mahallesi Çivi Ağzı mevkisinde denize giren 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, 1 kişi suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin çalışması sonucu Y.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.